Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: Минфин на ОПЕК не ставит

Минфин готов уточнить параметры бюджета

Нефть дорожает, и экономика чувствует себя лучше

Дефицит бюджета будет снижаться быстрее – до 2,1% ВВП с прогнозировавшихся ранее 3,2%, следует из опубликованных Минфином поправок в закон о бюджете 2017–2019 гг. Ненефтегазовый дефицит снизится до пятилетнего минимума – 8,4% ВВП. Основным источником финансирования дефицита, как и планировалось, будут внутренние заимствования. Доходы вырастут до 15,9% ВВП, расходы, несмотря на увеличение в номинальном выражении на 315 млрд руб., снизятся на 0,7% ВВП из-за прогнозируемого увеличения ВВП до 92,19 трлн руб. (см. таблицу).

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