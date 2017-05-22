Соглашение о заморозке добычи нефти могут продлить на 9 месяцев

Продление заморозки добычи нефти на девять месяцев - базовый вариант, заявил сегодня министр энергетики России Александр Новак. По данным зарубежных СМИ, 24 нефтедобывающие страны, включая 13 членов ОПЕК, действительно близки к тому, чтобы утвердить такое соглашение на встрече в Вене.

«Соглашение, которое было заключено в декабре прошлого года, продолжает показывать свою эффективность. С рынка ушло 1,7 млн баррелей лишних объемов, которые переполняли рынок. Запасы постепенно корректируются. Но мы считаем, что сейчас еще недостаточно прошло времени для того, чтобы окончательно сбалансировать рынок, поэтому будем 24-25 мая в Вене обсуждать вопрос продления действующего соглашения еще на 9 месяцев», - сказал российский министр.

Сокращение нефтедобычи, на которое может пойти Россия, если будет продлено соглашение с ОПЕК, планируется для всех компаний пропорционально, сообщил на минувшей неделе президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Уговорить Иран

По данным The Wall Street Journal, министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сейчас находится в Багдаде, где договаривается с властями Ирака о сроке продления соглашения.

Представители ОПЕК утверждают, что Ирак согласен продлить соглашение на 6 месяцев, а не на 9 месяцев, до 1 апреля 2018 г., как предлагают саудиты. «Все производители согласились с продлением, но его срок будет согласован в ходе конференции», - заявил сегодня генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

WSJ указывает, что реальное влияние снижения добычи нефтедобывающими странами на цену нефти под вопросом. Основных факторов два: новый бум сланцевой добычи в США и рост коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР. Однако Халид Аль-Фалих уверен, что нефтедобытчики смогут добиться своих целей. «Полагаем, что сохранения снижения добычи на том же уровне, в сочетании с присоединением одного-двух небольших производителей... более чем достаточно, чтобы привести пятилетний баланс запасов в нужную точку к концу I квартала 2018 г.», - заявил саудовский министр.

Халид Аль-Фалих отдельно отметил, что Россия соблюдает соглашение, хотя ей понадобилось четыре месяца, чтобы снизить добычу на нужные 300 000 баррелей в сутки.

В понедельник 22 мая нефть Brent подорожала примерно на 0,8% до $54 за баррель на ожиданиях продления соглашения нефтедобывающих государств об ограничении производства. Договоренность, достигнутая в декабре прошлого года, предполагает вывод с рынка 1,8 млн баррелей в день странами картеля (за исключением Ливии и Нигерии) и еще 11 производителями.