Цена на нефть марки Brent упала ниже $50 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают падать, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель в ходе торгов.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 17.54 мск снизилась на $1,89 (3,65%) и составила $49,95 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на $1,64 (3,3%) до $48,02 за баррель.

Котировки WTI около $50 за баррель плюс-минус доллар становятся «новой нормой», так как остается «слишком много нефти и слишком мало спроса», заявил экономист National Australia Bank Финн Зибель.