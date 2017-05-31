«Лукойл» переработает нефть в Канаде

Компания заключила трехлетний контракт с местным НПЗ. Это может быть завод Come by Chance канадской NARL Refining. Прежним ее поставщиком была BP

Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: «Лукойл» пришел в Канаду

Перерабатывать нефть дешевле всего там, где есть потребитель «Лукойл»

В конце 2016 г. компания группы «Лукойл» заключила соглашение по переработке нефти с НПЗ в Канаде, рассчитанное до 2019 г., сообщила компания в отчете по МСФО за I квартал 2017 г. В отчетном квартале производство нефтепродуктов по этому соглашению составило 1,336 млн т. Название НПЗ и своей структуры, заключившей контракт, «Лукойл» не раскрывает.