Brent торгуется на уровне $51,88 за баррель

К 8.58 мск среды июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $51,88 за баррель, июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - у $49,17 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,45 (0,86%) до $51,84 за баррель, WTI - на $0,14 (0,28%) до $49,66 за баррель, напоминает «Интерфакс».

Инвесторы опасаются, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке, приводит агентство сообщение Dow Jones. Котировки WTI около $50 за баррель плюс-минус доллар становятся «новой нормой», поскольку остается «слишком много нефти и слишком мало спроса», полагает экономист National Australia Bank Финн Зибель. «Мы можем увидеть краткосрочные скачки цен, но сезонный фактор не изменит общей картины игры», - отметил он.