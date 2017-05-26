JPMorgan Chase снизил прогноз цен на нефть в 2018 году сразу на $10 после решения ОПЕК

Аналитики банка JPMorgan Chase после решения ОПЕК продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев снизили прогнозы нефти на этот и следующий годы, причем во втором случае - сразу на $10 за баррель. Долгосрочные последствия окажутся неприятными для членов картеля из-за наращивания добычи странами, не входящими в него и не присоединившимся к соглашению, отмечается в отчете банка. «В 2018 г. рынку, по всей видимости, придется принять значительное увеличение запасов, что будет давить на цены. Мы считаем, что для сокращения инвестиций странами, не входящими в ОПЕК, еще раз потребуются низкие цены», - указывают аналитики.

Отсутствие убедительных свидетельств существенного сокращения запасов и более быстрое, чем ожидалось, восстановления буровой активности на сланцевых месторождениях в США заставило JPMorgan Chase снизить краткосрочный прогноз на $4 до $56 за баррель Brent в III квартале. Рынок станет более сбалансированным во втором полугодии, но этого вряд ли будет достаточно для того, чтобы подтолкнуть цены выше $60, как ранее ожидалось, говорится в отчете.

Прогноз средней цены Brent в 2018 г. банк понизил на $10 до $45 за баррель, WTI – на $11 до $42 за баррель.

В пятницу к 14.00 мск Brent торгуется по $51,7 за баррель, упав накануне более чем на 4%.