Цены на нефть останутся на нынешнем уровне до середины 2018 года – Кудрин

Цены на нефть останутся на нынешнем уровне до середины следующего года, сообщил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в кулуарах годового собрания акционеров Сбербанка.

«Оказался неплохой результат в части дисциплины стран ОПЕК своих обязательств по сокращению. Это означает, что некоторое время она [нефть] останется на тех уровнях, на которых она есть сейчас, примерно до середины следующего года», - считает Кудрин.

В пятницу утром стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на Интерконтинентальной бирже опускалась ниже $51 за баррель впервые с 15 мая.

Накануне 24 страны, контролирующие 60% нефтедобычи, договорились, что продолжат до конца марта 2018 г. поддерживать ее уровень на 1,8 млн баррелей в день ниже, чем в прошлом году. Еще днем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что договоренности на срок более девяти месяцев ожидать не стоит. После его заявления котировки нефти начали снижаться.