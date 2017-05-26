Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%

В пятницу утром стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на Интерконтинентальной бирже опускалась ниже $51 за баррель впервые с 15 мая. По данным на 8.29 мск, Brent торговалась на уровне $51,22 за баррель (-5,349%), WTI подешевела на 5,679% до $48,60 за баррель.

Накануне 24 страны, контролирующие 60% нефтедобычи, договорились, что продолжат до конца марта 2018 г. поддерживать ее уровень на 1,8 млн барр. в день ниже, чем в прошлом году. Еще днем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что договоренности на срок более девяти месяцев ожидать не стоит. После его заявления котировки нефти начали снижаться.