Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: «Роснефть» перевела рубли в валюту
«Роснефть» перекладывает на «Систему» валютные риски
Госкомпания увеличила исковые требования к компании Владимира Евтушенкова пропорционально снижению курса рубля
- Галина Старинская
- / Ведомости
«Роснефть» не хочет брать на себя потери, которые понес рубль за последние три года
Евгений Разумный / Ведомости
В начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали в суд иск к «Системе» и ее «дочке» «Система-инвесту» на сумму 106,6 млрд руб. Во столько истцы оценили потери «Башнефти» при ее реорганизации в 2013–2014 гг. 23 мая они подали заявление об увеличении размера исковых требований до 170,6 млрд руб.
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