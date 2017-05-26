«Роснефть» перекладывает на «Систему» валютные риски

Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: «Роснефть» перевела рубли в валюту

«Роснефть» не хочет брать на себя потери, которые понес рубль за последние три года Евгений Разумный / Ведомости

В начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали в суд иск к «Системе» и ее «дочке» «Система-инвесту» на сумму 106,6 млрд руб. Во столько истцы оценили потери «Башнефти» при ее реорганизации в 2013–2014 гг. 23 мая они подали заявление об увеличении размера исковых требований до 170,6 млрд руб.