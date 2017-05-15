Как «Роснефть» насчитала АФК «Системе» 106,6 млрд рублей

«Роснефть» (на фото – Игорь Сечин, главный исполнительный директор) покупала «Башнефть» не у АФК «Система», но претензии предъявляет ей

В начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали в Московский арбитражный суд иск к АФК «Система» и ее «дочке» на 106,6 млрд руб. С копией иска удалось ознакомиться «Ведомостям»: там сказано, что 106,6 млрд руб. «Башнефть» потеряла при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг. Подлинность иска подтвердил человек, близкий к одной из сторон спора.

«Роснефть» и «Башнефть» не оспаривают сделок, совершенных при реорганизации, проведенной АФК «Система», но указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

Сами действия по реорганизации «Башнефти» абсолютно законны, считают управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Владимир Плешаков и партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

При реорганизации в 2014 г., говорится в иске, «Башнефть» утратила контроль над 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания потеряла косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), утратила долю в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности».

За 49,41% в «Система-инвесте» «Башнефть» получила 16,8% собственных акций и погасила их по решению АФК «Система».

Убытки от этой реструктуризации «Роснефть» и «Башнефть» оценивают в 57,2 млрд руб. Еще в 36,9 млрд истцы оценивают утрату права требовать возврата займа, который получил «Система-инвест» (16,8% акций «Башнефти» проданы вместе с долгом), плюс 12,5 млрд руб. истцы хотят получить за то, что во время реорганизации «Башнефть» была вынуждена сделать обязательное предложение держателям привилегированных акций, выкупить их за свой счет, а затем погасить.

Истцы могут выстроить причинно-следственную связь между действиями «Системы» и убытками «Башнефти», но сделать это крайне сложно, полагает партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян. Прежде всего нужно будет доказать, что компания из-за реорганизации понесла реальные убытки, говорит Плешаков. Чистая прибыль за 2014 г. у «Башнефти» была 43 млрд руб., свидетельствуют данные отчета; а в 2015 г. – 58,2 млрд руб.

Плешаков считает аргументацию «Роснефти» и «Башнефти» сомнительной, как и законность их требований. Вызывает сомнение и утверждение, что срок исковой давности не истек, говорит юрист.

Агабалян другого мнения: по общему правилу срок исковой давности начинается с момента, когда пострадавшее лицо узнало (или должно было узнать) о нарушении его прав. Позиция «Роснефти» может также сводиться к тому, что истцы узнали о нарушении после приобретения 50,08% «Башнефти» у государства в октябре 2016 г., говорит Агабалян.

В Уфу за справедливостью «Башнефть» и «Роснефть» подали иск к АФК «Система» и ее «дочке» в Московский арбитражный суд 2 мая. 10 мая суд вернул иск, он счел спор корпоративным и указал, что его следует рассматривать по месту регистрации пострадавшей стороны, «Башнефти», – в Уфе. Истцы подали аналогичный иск в Уфе, утверждал 10 мая пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Запись о принятии иска в арбитраже Башкирии появилась лишь в минувший понедельник, 15 мая.

Все решения о реорганизации принимало собрание акционеров, протоколы были вывешены в публичном доступе, следует из данных сайта e-disclosure.ru. Например, решение о реорганизации «Башнефти» акционеры одобряли на внеочередном общем собрании 3 февраля 2014 г.: в нем участвовало 96,5% голосующих акций, за сделку проголосовало 91,8% присутствовавших. Реорганизация, которую провела АФК «Система», в тот момент не отразилась на стоимости «Башнефти», а все акционеры восприняли ее как необходимость для оптимизации структуры собственности, говорит один из бывших акционеров «Башнефти»: «Это делалось в общих интересах для повышения прозрачности управления компанией. Реорганизация бы очень помогла при подготовке к IPO».

После реорганизации, по мнению истцов, «Башнефть» попала в инфраструктурную зависимость от БЭСК – «Башнефть» и ее дочерние общества на 32% обеспечивались энергией сетевой компании. Сбытовая компания обычно покупает электроэнергию на рынке на сутки вперед, берет плату за мощность, заключает с потребителем договор на передачу электроэнергии и получает сбытовую надбавку, объясняет принцип аналитик АКРА Наталья Порохова.

Деньги АФК «Система», по мнению истцов, вывела из «Башнефти» через ликвидацию долга перед компанией. Истцы указывают, что решение о реорганизации компании «Система» и ее «дочка» приняли за четыре месяца до возбуждения уголовного дела о приватизации башкирского ТЭКа. «Роснефть» и «Башнефть» обвиняют компании «Системы», что они целенаправленно выводили деньги из «Башнефти».

Основной и единственный довод истцов – это проведенная ответчиками реорганизация «Башнефти», обращает внимание Фролов, но вряд ли ответчики в 2013–2014 гг., проводя реорганизацию «Башнефти», преследовали цель причинить убытки юридическому лицу, акционерами которого были. Логика, что акционеры причинили реорганизацией убытки принадлежащей им компании, выглядит неубедительно, повторяет Фролов.

В 2014 г. «Башнефть» рассчитывала провести IPO, рассказывали тогда собеседники «Ведомостей», готовящие сделку. Проводить реструктуризацию и «выпрямлять» структуру владения перед IPO – стандартная практика, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, такое же обычное дело – проводить выкуп акций по обязательной оферте и гасить казначейские акции. Конечно, стороны часто спорят о стоимости акций при выкупе и о коэффициенте конвертации при выкупе привилегированных акций, продолжает Полищук. Казначейскими пакетами в разное время владели «Северсталь», «Новатэк», «Норникель». К примеру, у структур «Уралкалия» сейчас 54,39% его акций.

«АФК «Система» не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными, – говорит представитель компании. – Все корпоративные действия осуществлялись в соответствии с законом для развития бизнеса и роста стоимости «Башнефти».

Представитель «Роснефти» не ответил на вопросы «Ведомостей».