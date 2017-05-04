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Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Иск напугал инвесторов

«Роснефть» оценила убыток от реорганизации «Башнефти» в 2014 г. в 106,6 млрд руб.

Республика Башкортостан поддержала ее. Акции АФК «Система» рухнули на 37%
Исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Республики Башкортостан
Исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Республики Башкортостан
Евгений Разумный / Ведомости

Во вторник, 2 мая, «Роснефть» и «Башнефть» подали к АФК «Система» и ее «дочке» иск на 106,6 млрд руб. Претензии в том числе связаны с реорганизацией структуры собственности «Башнефти», которую АФК «Система» провела в 2013–2014 гг., говорит источник «Ведомостей», знакомый с содержанием иска, и источник «Интерфакса», близкий к «Башнефти». Последний называет еще две претензии: из-за действий «Системы» истцы лишились косвенного владения в Башкирской энергосбытовой компании (ОАО «БЭСК»), «Уфаоргсинтезе», потеряли право на долг АФК «Система» перед «Башнефтью». «Эти претензии недалеки от истины», – признал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

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