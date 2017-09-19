АФК «Система» оспорила решение суда о выплате «Роснефти» 136 млрд рублей

АФК «Система» оспорила решение суда на 136,2 млрд рублей Максим Стулов / Ведомости

АФК «Система» Владимира Евтушенкова подала апелляцию на решение башкирского арбитражного суда, по которому компания должна заплатить в пользу «Башнефти» и «Роснефти» 136,2 млрд руб., говорится в сообщении «Системы». Представитель уточнил, что «Система» подала ходатайство в Челябинский арбитражный апелляционный суд во вторник.

«Мы апелляцию не видели, оценивать ее не можем. Но сам факт в отсутствии предложений со стороны АФК мы рассматриваем как односторонний отказ от мирового соглашения», - отметил представитель «Роснефти».

Суд Башкирии допустил «грубейшие нарушения норм материального и процессуального права», уклонился от оценки представленных «многочисленных доказательств», а «исследование ключевого вопроса о наличии у «Башнефти» убытков подменил исследованием вопроса о законности владения акциями», говорится в апелляции. «Система» отмечает, что суд первой инстанции оценивал не правомерность действий компании, а экономическую целесообразность погашения «Башнефтью» 16,8% собственных акций, что прямо запрещено решениями Конституционного суда РФ, говорится в заявлении.

Перспектива у апелляции большая, считает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «Главное, чтобы апелляционный суд вник во все обстоятельства дела. Как минимум, корректировка рублевых убытков на изменение курса доллара вызывает недоумение», - говорит эксперт.

«В апелляционной жалобе подробно изложена оценка решения суда первой инстанции», - отметил представитель АФК «Система» Сергей Копытов. «В то же время в соответствии с процессуальным законодательством подача апелляции является необходимым этапом для возможного мирового соглашения, которое может быть утверждено только в рамках судебного процесса», - заявил он. Ведет ли «Система» переговоры о мировом соглашении с «Роснефтью» и «Башнефтью», Копытов не сказал, но подтвердил, что «корпорация стремится к нахождению приемлемого для обеих сторон решения». Какого - он не сказал.

На мировой исход процесса надеется и президент Владимир Путин, он в начале сентября говорил, что мировое разрешение спора было бы на пользу «как обеим компаниям, так и российской экономике в целом». Президент подчеркнул, что не давал никому прямых указаний – это «нецелесообразно». Еще в конце июня Сечин был уверен, что судебное разбирательство «Башнефти» и «Роснефти» с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат: «Дело идет о транспарентном ответственном поведении менеджмента и акционеров».

«Деньги у «Системы» есть, она может спокойно рассчитаться по этому судебному решению, по этим судебным претензиям», - считает Сечин. При этом он подчеркнул: «Если у них в отношении этих средств какие-то есть планы, то мы готовы поучаствовать в организации кредитных линий для погашения этой задолженности. И предложения такие в адрес АФК «Система» уже переданы».

«Мы согласны с президентом и воспринимаем его слова как руководство к действию, – отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин. – Мы уже предлагали истцам сесть за стол переговоров и привлечь независимых экспертов. Считаем, что для российской экономики это был бы позитивный шаг, который прояснил бы для будущих инвесторов как правила игры, так и риски. На каких же условиях мы готовы пойти на мировое соглашение, обсуждать через прессу мы считаем неправильным».

Первый раз АФК направляла предложение в «Роснефть» еще до начала слушаний в Арбитражном суде Башкирии, но тогда «Роснефть» отвергла их. Второй раз юристы «Системы» ходатайствовали провести независимую экономическую экспертизу в башкирском суде, но судья «пришел к выводу об отсутствии необходимости назначения экспертизы», отмечено в постановлении суда.