Путин надеется на заключение мирового соглашения между «Системой» и «Роснефтью»

Госкомпания говорит, что предложений от АФК не получала

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Мировое разрешение спора пошло бы на пользу российской экономике в целом, считает президент Sergei Karpukhin / REUTERS

Президент России Владимир Путин встречался с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и основным акционером АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, рассказал Путин на пресс-конференции в Сямэне по итогам саммита БРИКС. Путин выслушал позиции сторон по вопросу спора «Роснефти» и «Системы».

«Роснефть» и «Башнефть» пытались в Арбитражном суде Башкирии отсудить у «Системы» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. убытков от реструктуризации башкирской компании в 2014 г., но в конце августа суд удовлетворил требования истцов частично и присудил им 136,2 млрд руб. (см. инфографику).

Путин надеется на достижение мирового соглашения между «Роснефтью» и АФК «Система», рассказал он. Мировое разрешение спора, по словам президента, было бы на пользу «как обеим компаниям, так и российской экономике в целом». Президент подчеркнул, что не давал никому прямых указаний – это «нецелесообразно». Еще в конце июня Сечин был уверен, что судебное разбирательство «Башнефти» и «Роснефти» с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат: «Дело идет о транспарентном ответственном поведении менеджмента и акционеров».

«Мы согласны с президентом и воспринимаем его слова как руководство к действию, – отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин. – Мы уже предлагали истцам сесть за стол переговоров и привлечь независимых экспертов. Считаем, что для российской экономики это был бы позитивный шаг, который прояснил бы для будущих инвесторов как правила игры, так и риски. На каких же условиях мы готовы пойти на мировое соглашение, обсуждать через прессу мы считаем неправильным».

Первый раз АФК направляла предложение в «Роснефть» еще до начала слушаний в Арбитражном суде Башкирии, но тогда «Роснефть» отвергла их. Второй раз юристы «Системы» ходатайствовали провести независимую экономическую экспертизу в башкирском суде, но судья «пришел к выводу об отсутствии необходимости назначения экспертизы», отмечено в постановлении суда.

Никаких предложений о мировом соглашении «Роснефть» от АФК «Система» не получала, заявил представитель компании. «Роснефть» считает требование в 170 млрд руб. к «Системе» условием мирового соглашения, рассказал телеканалу «Дождь» пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

После заявления Путина «Система» подорожала на 14% до 137,7 млрд руб., следует из данных Московской биржи (к концу дня рост снизился до 8%, компания стоила 131,7 млрд руб.). Всего с начала судебных разбирательств в мае «Система» подешевела на 36%, в конце апреля она стоила 215 млрд руб.

Компания Евтушенкова будет подавать апелляцию на решение башкирского суда, заявлял представитель компании. На это у «Системы» есть месяц, констатирует партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «Системе» надо оспорить решение в вышестоящей инстанции, в противном случае оно вступит в законную силу, говорит Фролов.

По иску «Роснефти» и «Башнефти» арестовано 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании.