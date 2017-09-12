Сечин посоветовал «Системе» расплатиться с «Роснефтью» дивидендами от «Башнефти»

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По словам Сечина, «Роснефть» готова «поучаствовать <...> в организациях кредитных линий для погашения этой задолженности» Евгений Егоров / Ведомости

Уголовное дело в отношении основного владельца и председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова было прекращено в 2016 г. Тогда же суд установил, что «Система» действовала «добросовестно и не знала, что приобретаемое имущество («Башнефть») является собственностью государства, а ответчик («Урал-инвест»), в свою очередь, не имел права на отчуждение данного имущества», объяснял адвокат Евтушенкова. Тогда же суд не стал требовать с «Системы» дивиденды, полученные корпорацией за годы владения «Башнефтью», – около 120 млрд руб. (см. график).

Но главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин вспомнил в понедельник об этих дивидендах. В интервью «России 24» он отметил, что «Система» может оплатить претензии «Роснефти» и «Башнефти» на 136,2 млрд руб. (решение принял башкирский суд) «выведенными» дивидендами «Башнефти». Он добавил, что работники компаний «Системы» не должны быть заложниками ситуации. «Мы ни в коем случае не прогнозировали ни банкротств, ни вообще владения этими пакетами (в конце июня по иску «Роснефти» и «Башнефти» были арестованы 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% БЭСК. – «Ведомости»)», – отметил Сечин.

По словам Сечина, «Роснефть» готова «поучаствовать <...> в организациях кредитных линий для погашения этой задолженности». Предложения уже поступили в адрес АФК «Система» от двух финансово-кредитных учреждений, добавил он, не уточняя, от кого конкретно. Представитель «Системы» комментировать это не стал. Представитель «Роснефти» отметил, что «основа для мирового соглашения есть, если ответчики, признавая свою вину, предпримут действия к ликвидации ущерба».

Публичное обсуждение условий мирового соглашения нетипично, но и само дело нетипичное, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Решение первой инстанции неоднозначное, дело резонансное, в апелляции оно может не устоять, поэтому все стороны процесса пытаются договориться как в публичном, так и в непубличном пространстве, указывает Фролов. На мировое разрешение вопроса рассчитывает президент Владимир Путин, который считает, что оно было бы на пользу «как обеим компаниям, так и российской экономике в целом». Президент подчеркнул, что не давал никому прямых указаний – это «нецелесообразно». Еще в конце июня Сечин был уверен, что судебное разбирательство «Башнефти» и «Роснефти» с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат: «Дело идет о транспарентном ответственном поведении менеджмента и акционеров».

«Мы согласны с президентом и воспринимаем его слова как руководство к действию, – отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин. – Мы уже предлагали истцам сесть за стол переговоров и привлечь независимых экспертов. Считаем, что для российской экономики это был бы позитивный шаг, который прояснил бы для будущих инвесторов как правила игры, так и риски».