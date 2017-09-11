Сечин посоветовал «Системе» расплатиться с «Роснефтью» дивидендами от «Башнефти»

«Роснефть» также предложила АФК помощь в организации кредитов для выплат по иску

Сечин рассказал, как «Система» может расплатиться по иску «Роснефти» М. Стулов / Ведомости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что АФК «Система» может оплатить претензии «Роснефти» по решению Башкирского суда «выведенными» дивидендами «Башнефти». Об этом Сечин заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Сечина, «Система», будучи акционером «Башнефти», «вывела также накопленные дивиденды из «Башнефти» и конкретно в адрес «Системы» ушло порядка 133 млрд руб.». Он отмечает, что эта сумма практически совпадает с утвержденным судом объемом претензий (136 млрд руб.). Нам достаточно, чтобы «Система» рассчиталась с нами по предъявленным претензиям, которые признал суд, заверил Сечин.

Он добавил, что работники компаний «Системы» не должны быть заложниками ситуации. «Мы ни в коем случае не прогнозировали ни банкротств, ни вообще владения этими пакетами», – отметил Сечин.

В конце июня по иску «Роснефти» и «Башнефти» были арестованы 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК). По словам «Сечина», «Роснефть» готова «поучаствовать <…> в организациях кредитных линий для погашения этой задолженности». Предложения уже поступили в адрес АФК «Система» от двух финансово-кредитных учреждений, добавил он, не уточняя, от кого конкретно. Представитель «Роснефти» комментировать это не стал.

Комментируя тему дорогих кредитов, он сказал: «Я же сказал, что есть ресурсы (у АФК), выведенные дивиденды. А кредиты нормальные. Мы точно также пользуемся кредитами, ничего страшного в этом нет. Есть, в конце концов, и собственные средства акционеров тоже. Мне кажется, что в этом направлении и надо двигаться» (цитата по «Интерфаксу»).

«Роснефть» и «Башнефть» пытались в Арбитражном суде Башкирии отсудить у «Системы» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. убытков от реструктуризации башкирской компании в 2014 г., но в конце августа суд удовлетворил требования истцов частично и присудил им 136,2 млрд руб. Сечин говорил, что смиренно принимает решение суда о взыскании с «Системы» 136 млрд руб., но компания будет смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий.

Президент России Владимир Путин встречался Сечиным и основным акционером АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и выслушал позиции сторон по вопросу спора. Он надеется на достижение мирового соглашения между компаниями, говорил он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Мировое разрешение спора, по словам президента, было бы на пользу «как обеим компаниям, так и российской экономике в целом». Президент подчеркнул, что не давал никому прямых указаний – это «нецелесообразно».

Еще в конце июня Сечин был уверен, что судебное разбирательство «Башнефти» и «Роснефти» с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат: «Дело идет о транспарентном ответственном поведении менеджмента и акционеров». «Мы согласны с президентом и воспринимаем его слова как руководство к действию, – отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин. – Мы уже предлагали истцам сесть за стол переговоров и привлечь независимых экспертов. Считаем, что для российской экономики это был бы позитивный шаг, который прояснил бы для будущих инвесторов как правила игры, так и риски».

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»