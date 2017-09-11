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Сечин посоветовал «Системе» расплатиться с «Роснефтью» дивидендами от «Башнефти»

«Роснефть» также предложила АФК помощь в организации кредитов для выплат по иску

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что АФК «Система» может оплатить претензии «Роснефти» по решению Башкирского суда «выведенными» дивидендами «Башнефти». Об этом Сечин заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Сечина, «Система», будучи акционером «Башнефти», «вывела также накопленные дивиденды из «Башнефти» и конкретно в адрес «Системы» ушло порядка 133 млрд руб.». Он отмечает, что эта сумма практически совпадает с утвержденным судом объемом претензий (136 млрд руб.). Нам достаточно, чтобы «Система» рассчиталась с нами по предъявленным претензиям, которые признал суд, заверил Сечин.

Он добавил, что работники компаний «Системы» не должны быть заложниками ситуации. «Мы ни в коем случае не прогнозировали ни банкротств, ни вообще владения этими пакетами», – отметил Сечин.

В конце июня по иску «Роснефти» и «Башнефти» были арестованы 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК). По словам «Сечина», «Роснефть» готова «поучаствовать <…> в организациях кредитных линий для погашения этой задолженности». Предложения уже поступили в адрес АФК «Система» от двух финансово-кредитных учреждений, добавил он, не уточняя, от кого конкретно. Представитель «Роснефти» комментировать это не стал.

Комментируя тему дорогих кредитов, он сказал: «Я же сказал, что есть ресурсы (у АФК), выведенные дивиденды. А кредиты нормальные. Мы точно также пользуемся кредитами, ничего страшного в этом нет. Есть, в конце концов, и собственные средства акционеров тоже. Мне кажется, что в этом направлении и надо двигаться» (цитата по «Интерфаксу»).

«Роснефть» и «Башнефть» пытались в Арбитражном суде Башкирии отсудить у «Системы» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. убытков от реструктуризации башкирской компании в 2014 г., но в конце августа суд удовлетворил требования истцов частично и присудил им 136,2 млрд руб. Сечин говорил, что смиренно принимает решение суда о взыскании с «Системы» 136 млрд руб., но компания будет смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий.

Президент России Владимир Путин встречался Сечиным и основным акционером АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и выслушал позиции сторон по вопросу спора. Он надеется на достижение мирового соглашения между компаниями, говорил он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Мировое разрешение спора, по словам президента, было бы на пользу «как обеим компаниям, так и российской экономике в целом». Президент подчеркнул, что не давал никому прямых указаний – это «нецелесообразно».

Еще в конце июня Сечин был уверен, что судебное разбирательство «Башнефти» и «Роснефти» с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат: «Дело идет о транспарентном ответственном поведении менеджмента и акционеров». «Мы согласны с президентом и воспринимаем его слова как руководство к действию, – отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин. – Мы уже предлагали истцам сесть за стол переговоров и привлечь независимых экспертов. Считаем, что для российской экономики это был бы позитивный шаг, который прояснил бы для будущих инвесторов как правила игры, так и риски».

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»

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