Сечин «смиренно принимает» решение суда о взыскании с «Системы» 136 млрд рублей

Но компания изучит обоснование «дисконта» и попробует скорректировать его

«Мы будем смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий до 136 млрд», – сказал Сечин Е. Разумный / Ведомости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что смиренно принимает решение суда о взыскании с АФК «Система» 136 млрд руб., передает «Интерфакс».

«Мы смиренно принимаем решение суда, но в части дисконта, который он сделал, мы сейчас изучаем обоснование, которое было принято судом, и, возможно, нам удастся откорректировать в следующей инстанции», – отметил он.

Сечин добавил, что компания будет смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий до 136 млрд руб.

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК, но постановил взыскать 136 млрд руб., в то время как истцы пытаются взыскать с «Системы» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. за ущерб, который они нанесли при реорганизации «Башнефти». Истцы указывали, что реорганизация имела экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги, что и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

Первоначально сумма претензий «Роснефти» и «Башнефти» была 106,6 млрд руб., затем увеличилась до 170,6 млрд руб. – истцы пересчитали валютный курс. АФК «Система» считает претензии необоснованными.

Представитель АФК «Система» Сергей Копытов в августе заявлял, что компания будет обжаловать решение суда: «Признав убытки «Башнефти» на сумму 136,3 млрд руб., судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур, как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций».

Сечин в понедельник также отметил, что не намерен принимать участие в судебном процессе по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. «Я не получал повестки, поэтому не планирую», – сказал он журналистам.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам экс-министр вины не признает.

В пресс-службе Замоскворецкого суда ранее подтвердили информацию источника ТАСС, что Сечин значится среди свидетелей обвинения. «На предварительных слушаниях стороны заявляют своих свидетелей. Сторона обвинения заявила Сечина в качестве свидетеля. Возможно, он будет вызван в суд», – сообщала пресс-секретарь Эмилия Хиль «Интерфаксу». Она уточняла, что о твердом намерении стороны обвинения допросить Сечина в судебном заседании у нее информации нет.

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»