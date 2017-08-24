Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: Судья обсчитала «Роснефть» на 34 млрд
«Роснефть» выиграла дело о корпоративных процедурах в «Башнефти», но получит не все, что запрашивала
«Система» продаст часть акций МТС, полагают аналитики
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По версии истца, «Система» выкачивала из «Башнефти» средства
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Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система», сообщил «Интерфакс»: постановил взыскать 136 млрд руб., хотя истцы требовали 170,6 млрд. «Мы будем обжаловать решение суда, – заявил представитель АФК «Система» Сергей Копытов. – Признав убытки «Башнефти» на сумму 136,3 млрд руб., судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур, как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций».
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