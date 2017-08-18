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Суд «Роснефти» против «Системы» отложили на 23 августа М. Стлуов / Ведомости

Арбитражный суд Башкирии отложил до 23 августа рассмотрение дела «Роснефти» против АФК «Система» на 170,6 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» из зала суда и подтвердил представитель «Системы».

По данным «Роснефти» и «Системы», сегодня продолжились прения сторон. «Роснефть» приобщила к делу новые документы, представитель «Системы» отмечает, что это 2000 страниц, часть из которых на английском языке. Представитель «Системы» в суде отметил, что к документам на иностранном языке отсутствует перевод, передает pravo.ru.

Представитель «Роснефти» сказал в суде, что компания не получала конкретных предложений о примирении от ответчика. «То, что нам было представлено в письменном виде, это вопрос о мирном урегулировании, но предложение нам не поступало», - цитирует его «РИА Новости».