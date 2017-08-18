«Система» попросила отложить процесс по иску «Роснефти» на месяц

Представитель АФК «Система» в Арбитражном суде Башкирии попросил отложить на месяц рассмотрение иска «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 млрд руб. Как сообщает ТАСС, он заявил, что АФК нужно время на изучение дополнительных документов общим объемом около 2000 страниц, которые «Роснефть» представила суду и попросила приобщить к делу.

«Мы полагаем, что не можем быть лишены возможности изучить данные документы, подготовить мотивированные возражения, которые, я уверен, у нас будут, - сказал представитель АФК. - Не имеем другой возможности, кроме как ходатайствовать об отложении судебного разбирательства <...> на месяц».

10 августа «Система» просила отложить заседание до окончательного решения судьбы ходатайства АФК о передаче дела в другой суд. На это представитель «Роснефти» заявил, что не видит оснований для переноса разбирательства: «Ответчики хорошо подкованы и могут составить еще около 20 необоснованных ходатайств».

Юристы «Роснефти» не раз уже заявляли, что ответчик пытается тянуть время.