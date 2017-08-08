«Роснефть» попросила суд ограничить 15 минутами выступления сторон в споре с АФК «Система»

«Роснефть» на процессе по тяжбе с АФК «Система» на 170,6 млрд руб. попросила суд ограничит 15 минутами выступления представителей сторон. Как передает ТАСС, такое ходатайство «Роснефть» заявила в Арбитражном суде Башкирии. Ее представитель заявила, что 15 минут для представления позиции каждой стороне будет достаточно и что это соответствует общей практике. «Представителей ответчиков все больше, они дублируют друг друга», - добавила она.

На это представитель АФК предложила совсем лишить «Систему» права выступать в суде. «У меня есть встречное ходатайство - лишить ответчика вообще прав на выступление. Предоставить право на выступление истцам в тех интервалах, которые они себе предоставляют. Я думаю, что это будет эффективным, - сказала она. - Зачем нам процесс? Зачем тратить время?»

«Башнефть» и «Роснефть» пытаются взыскать с АФК и ее «дочки» «Система-инвест» 170,6 млрд руб. за ущерб, который «Система», по мнению истцов, нанесла обществу при реорганизации структуры владения «Башнефтью». Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти». При реорганизации в 2014 г., говорится в иске, «Башнефть» потеряла право распоряжаться 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания утратила косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), над долей в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности». Нарекания также вызвал разделительный баланс при реорганизации «Башнефти» в 2014 г.

8 августа АФК «Система» уже во второй раз потребовала отвода судьи после того, как суд отказал представителям «Системы» в просьбе отложить процесс по иску «Роснефти». Отложить разбирательство АФК просила из-за того, что два миноритарных акционера «Башнефти» в апелляционном суде Челябинска добиваются присоединения к процессу. Суд отклонил почти все ходатайства «Системы» в этот день.