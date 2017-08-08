Суд отказал АФК «Система» в просьбе отложить судебное заседание

На сегодняшнем заседании по иску «Роснефти» на 170 млрд руб. суд отказал представителям АФК «Система» в просьбе отложить процесс из-за того, что два миноритарных акционера «Башнефти» в апелляционном суде Челябинска добиваются присоединения к нему.

Ранее в процессе были поданы ходатайства третьих лиц об участии в деле: со стороны истца – Александр Кислицин, миноритарный акционер «Башнефти» (ходатайство отклонено, возможность выступить в суде не предоставлена). Со стороны ответчика – компания Tann Kapital (ходатайство отклонено, возможность выступить в суде не предоставлена), заявил представитель «Системы» в суде.

Рассмотрение апелляционной жалобы Кислицина в Восемнадцатом Арбитражном апелляционном суде назначено на 14 августа, а рассмотрение апелляционной жалобы компании «Танн кэпитал ГмбХ» назначено на 22 августа.

Также представитель «Системы» в суде обратил внимание судьи на то, что о «не со всем правильном подходе Арбитражного суда Башкортостана уже пишут ведущие деловые СМИ», пишет местный партал mkset.ru из зала суда.

Арбитражный суд Башкирии сегодня продолжает рассмотрение иска НК «Роснефть» и ПАО «Башнефть» к АФК»Система» о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, причиненных «Башнефти» в результате действий АФК по реорганизации НК в 2014 г. Накануне Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) отказал «Системе» в удовлетворении апелляционной жалобы, оспаривающей арест активов АФК по иску «Роснефти».