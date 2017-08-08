Акции АФК «Система» дешевеют на 3% в ожидании очередного заседания суда по иску «Роснефти» и «Башнефти»

Акции АФК «Система» снижаются на торгах Московской биржи на 3,1% (до 11,24 руб. за штуку) в ожидании очередного заседания суда по иску к компании на сумму более 170 млрд руб. со стороны «Роснефти» и «Башнефти». На пике падения котировки акций АФК опускались до 10,865 руб. за штуку (-6,3% к закрытию понедельника).

Арбитражный суд Башкирии во вторник, 8 августа, продолжит рассмотрение иска НК «Роснефть» и ПАО «Башнефть» к АФК «Система» о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, причиненных «Башнефти» в результате действий АФК по реорганизации НК в 2014 г.

Накануне Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) отказал «Системе» в удовлетворении апелляционной жалобы, оспаривающей арест активов АФК по иску «Роснефти», которая требует взыскать с АФК 170,6 млрд руб.

По просьбе «Роснефти» в рамках обеспечительных мер по иску наложен арест на принадлежащие «Системе» и «Система-инвесту» 31,76% в ПАО «МТС», 100% – в «Медси» и 90,47% в БЭСК. По оценке «Роснефти», стоимость активов, на которые наложен арест, составила 185 млрд руб., т. е. с запасом почти в 15 млрд руб.

АФК «Система» изначально называла иск «Роснефти» необоснованным.

Корпорация заявляла ходатайство об отмене обеспечительных мер, но получила в отказ в суде Башкирии и оспорила его в апелляционном суде в Челябинске.

Суд Башкирии отказал АФК в большом числе ходатайств, и корпорация подает многочисленные апелляции в вышестоящий суд.