Суд отказал «Системе» в апелляции на арест активов по иску «Роснефти»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) отказал АФК «Система» в удовлетворении апелляционной жалобы, оспаривающей арест активов компании по иску «Роснефти» на 170 млрд руб.

Представитель АФК сообщил, что «Система» обжалует решение апелляционного суда в кассационной инстанции.

Суд наложил арест на принадлежащие АФК и АО «Система-инвест» акции МТС, «Медси» и БЭСК в рамках иска «Роснефти». Стоимость активов «Системы», на которые наложен арест, истцы оценили в 185 млрд руб.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы не нашел нарушений в действиях московского нотариуса, заверившего переписку топ-менеджеров АФК «Система» и «Башнефти» от 2013 г. Из переписки следует, что реорганизация акционерной структуры «Башнефти» в 2014 г. могла привести к убыткам. Именно это в суде пытаются доказать «Роснефть» и «Башнефть», истцы требуют от бывшего владельца «Башнефти» – АФК «Система» – 170,6 млрд руб.