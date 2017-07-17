АФК «Система» объявила о техдефолте по кредитам на 4 млрд рублей

Это связано с арестом активов по иску «Роснефти» и «Башнефти»

Основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков Михаил Метцель / ТАСС

АФК «Система» объявила о наступлении 17 июля технического дефолта по кредитным обязательствам компании на сумму около 3,9 млрд руб. Об этом говорится в материалах «Системы».

Компания отмечает, что наступление техдефолта связано с арестом принадлежащих АФК и АО «Система-инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК, наложенным в рамках иска «Роснефть», «Башнефти» и Республики Башкортостан к «Системе» и «Система-инвесту» на 170,6 млрд руб.

«Система» подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств «обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер».

Соглашения с некоторыми кредиторами подразумевают, что техдефолт наступает в случае, если обеспечительные меры не прекращены в течение 21 дня с момента их возникновения, объясняет представитель АФК «Система» Сергей Копытов. С кем именно «Система» заключала эти соглашения, он не раскрывает. «Мы не ожидаем предъявления кредиторами требований о досрочном погашении этих и других обязательств, поскольку АФК обслуживает и планирует обслуживать все свои долги своевременно и в полном объеме», – говорит Копытов.

Техдефолт другие обязательства компании не затронет, пообещал он.

Котировки «Системы» подешевели на 1,72% до 11,705 руб. к 10.25 мск, следует из данных Московской биржи.

На конец I квартала 2017 г. у «Системы» был чистый долг в 73,8 млрд руб., говорится в презентации компании. Краткосрочный долг АФК – 12,5 млрд руб., а основной пик погашения – 47,9 млрд руб. – должен прийтись на I квартал 2019 – I квартал 2020 г. 25% долга – еврооблигации, 35% долгового портфеля облигаций в рублях, остальное – банковские кредиты. У АФК семь выпусков облигаций на общую сумму 38,2 млрд руб. и $1 млрд, следует из данных Bloomberg.

В МТС (доля эффективного владения АФК в операторе – 50,03%, из них напрямую «Системе» принадлежит 31,76%, которые арестованы по иску с «Роснефтью») уже заявили ТАСС, что технический дефолт «Системы» не влияет на работу телекоммуникационной компании и ее долговые инструменты.

«Башнефть» и «Роснефть» пытаются взыскать с АФК «Система» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. за ущерб, который бывший владелец, по мнению истцов, нанес обществу при реорганизации, говорится в иске нефтяных компаний. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

В иске отмечается, что при реорганизации в 2014 г. «Башнефть» потеряла право распоряжаться 49,41% АО «Система-инвест», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания утратила косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), над долей в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности».

Позже «Система» получила исполнительный лист, по которому были арестованы 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций БЭСК на общую сумму 185 млрд руб. Приставы также наложили ограничение на АФК по получению с арестованных акций дивидендов. «Система» попыталась оспорить постановление об аресте акций в апелляционном суде и попросила суд обязать истцов предоставить встречное обеспечение, однако суд отклонил эти требования.

Судебное разбирательство «Башнефти» и «Роснефти» с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат, уверял главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин во время годового собрания 22 июня: «Дело идет о транспарентном ответственном поведении менеджмента и акционеров».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что разбирательство АФК с «Роснефтью» происходит «исключительно в судебной плоскости, и это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране».