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Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Владимир Евтушенков снова переживает арест

Владимир Евтушенков снова переживает арест

«Роснефть», как говорил Игорь Сечин, улучшает инвестиционный климат: доли АФК «Система» в МТС и «Медси» арестованы. Юристы сочли решение суда нетипичным
  • Виталий Петлевой,
  • Ирина Скрынник,
  • Кирилл Седов
  • / Ведомости

Судебное разбирательство «Башнефти» и «Роснефти» с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат, уверял главный исполнительный директор «Роснефти» Сечин: «Дело идет о транспарентном ответственном поведении менеджмента и акционеров». «Роснефть» и «Башнефть», пытающиеся взыскать с АФК «Система» 170,6 млрд руб., подали в башкирский арбитраж ходатайство в обеспечение иска, следует из картотеки суда.

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