Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Владимир Евтушенков снова переживает арест
Владимир Евтушенков снова переживает арест
«Роснефть», как говорил Игорь Сечин, улучшает инвестиционный климат: доли АФК «Система» в МТС и «Медси» арестованы. Юристы сочли решение суда нетипичным
- Виталий Петлевой,
- Ирина Скрынник,
- Кирилл Седов
- / Ведомости
АФК «Система» воспринимает принятые меры обеспечения исключительно как еще одно проявление абсурдности происходящего
EPA / MAXIM SHIPENKOV
Судебное разбирательство «Башнефти» и «Роснефти» с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат, уверял главный исполнительный директор «Роснефти» Сечин: «Дело идет о транспарентном ответственном поведении менеджмента и акционеров». «Роснефть» и «Башнефть», пытающиеся взыскать с АФК «Система» 170,6 млрд руб., подали в башкирский арбитраж ходатайство в обеспечение иска, следует из картотеки суда.
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