Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: «Роснефти» третьего не надо
АФК «Система» предложила включить в спор с «Роснефтью» третью сторону
«Система» пытается перевести спор с «Роснефтью» из судебной плоскости в договорную
- Виталий Петлевой
- / Ведомости
Спор вокруг реструктуризации «Башнефти» «Роснефть» готова решать только в суде
Максим Стулов / Ведомости
К сожалению, без подобных корпоративных споров, видимо, не обойтись», – рассуждал в субботу на годовом собрании акционеров совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков о поданном в мае к его компании иске «Башнефти» и «Роснефти» на 170,6 млрд руб. «Но разум восторжествует, эта страница будет пройдена», – верит он.
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