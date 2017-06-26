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Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: «Роснефти» третьего не надо

АФК «Система» предложила включить в спор с «Роснефтью» третью сторону

«Система» пытается перевести спор с «Роснефтью» из судебной плоскости в договорную

К сожалению, без подобных корпоративных споров, видимо, не обойтись», – рассуждал в субботу на годовом собрании акционеров совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков о поданном в мае к его компании иске «Башнефти» и «Роснефти» на 170,6 млрд руб. «Но разум восторжествует, эта страница будет пройдена», – верит он.

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