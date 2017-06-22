«Система» предложила «Роснефти» помириться

Основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков Сергей Портер / Ведомости

АФК «Система» предложила «Роснефти» урегулировать спор во внесудебном порядке, сообщил сегодня «Ведомостям» представитель АФК. «Мы обратились к “Роснефти” с предложением эффективного механизма внесудебного урегулирования спора», – цитирует «Интерфакс» президента «Системы» Михаила Шамолина. Никаких подробностей предложения он не раскрыл.

На этой новости котировки «Системы» подскочили на 7%.

Сегодня во время годового общего собрания акционеров «Роснефти» главный исполнительный директор компании Игорь Сечин высказал мнение, что судебное разбирательство с «Системой» улучшает инвестклимат, «потому что делает более транспарентным и ответственным поведение менеджмента и акционеров».

Сечин заметил, что ту же цель «Роснефть» преследовала в ситуации с недавней публикацией подложного ходатайства об отказе «Роснефти» от иска к АФК «Система». «То, что произошло позавчера [20 июня], - была заслана фальшивка в суд и за 5 минут, пока она находилась в суде, было продано акций "Системы" на 2 млрд руб. с ростом цены 15%. Видите, какие манипулирования на рынке. Как раз наша работа направлена на обеспечение прозрачности и транспарентности на рынке и защите акционеров», - сказал руководитель «Роснефти».

Еще вчера «Роснефть» предложений о мировом соглашении от «Системы» не получала. «К нам никто не обращался с этим вопросом», - сказал Сечин накануне вечером.

«Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги». АФК «Система» не раз заявляла о полной несостоятельности иска. Судебное заседание по существу иска назначено на 27 июня.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не может вмешиваться в спор «Роснефти» и АФК «Система»: он лежит в судебной плоскости. Песков считает, что о каком-то влиянии спора на инвестклимат в России говорить было бы неверно.

Тогда же газета «Коммерсантъ» сообщила, что независимые члены совета директоров АФК «Система» попросили Путина содействовать в урегулировании спора с «Роснефтью». По данным издания, 15 июня они направили президенту письмо, в котором попросили его обратить внимание на «тревожную ситуацию», связанную с иском «Роснефти» и «Башнефти» к АФК. Иск, по мнению директоров, ударил не только по АФК, но и по российскому инвестклимату. Они считают иск «необоснованным и иррациональным», поскольку в нем от АФК требуют «компенсации за обычные корпоративные процедуры».

Сегодня Forbes написал со ссылкой на свои источники, что для Владимира Путина действия «Роснефти» стали неожиданностью, поскольку у него не осталось персональных претензий к основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. «В околокремлевских кругах распространен апокриф, по которому Владимир Путин попросил Игоря Сечина найти мягкий выход из ситуации», - пишет издание.