В Сочи пройдет годовое собрание акционеров «Роснефти»

Интриги две: вопрос о дивидендах и о совете директоров

На девять мест в совете директоров «Роснефти» выдвинуты 11 человек М. Стулов / Ведомости

22 июня в 11 утра в сочинском отеле Hyatt Regency должно начаться годовое собрание акционеров «Роснефти». Акционерам предстоит одобрить годовой отчет и утвердить выплату дивидендов. По итогам прошлого года совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам суммарно 63,35 млрд руб., или 35% от чистой прибыли компании по МСФО (из этой суммы на долю «Роснефтегаза» может прийтись 31,7 млрд руб.). Кроме того, акционерам придется переизбрать совет директоров в новом составе и изменить устав.

Кто в совете

На девять мест в совет директоров компании номинированы одиннадцать человек, следует из проекта решений по повестке годового собрания.

Сейчас совет возглавляет помощник президента России Андрей Белоусов, его заместитель - Маттиас Варниг (независимый директор). В совет входят предправления «Газпрома» Андрей Акимов, первый исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, министр экономики Александр Новак, гендиректор BP Роберт Дадли, экс-топменеджер BP Гильермо Кинтеро, а также независимые директора Олег Вьюгин и Дональд Хамфриз.

В новый совет директоров «Роснефти» выдвинуты представители Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA), эти две структуры через сингапурскую QHG Oil владеют 19,5% «Роснефти». Еще 19,75% принадлежит BP.

В совет от Glencore номинирован главный исполнительный директор трейдера Айван Глайзенберг, а от QIA - президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди. Все остальные кандидаты - прежние.

Возможности увеличить совет до 11 мест нет - в уставе «Роснефти» прописано, что совет директоров избирается «кумулятивным голосованием в составе девяти человек». А изменений в устав компании об увеличении совета директоров заявлено не было.

По уставу «Роснефти» не менее трети членов совета директоров должны быть независимыми. Наличие независимых директоров – требование Лондонской и Московской бирж, напомнил партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

За последние пять лет «Роснефть» трижды меняла формулировки устава, но с 2012 г. количество директоров в совете не менялось – обычно номинировалось по девять человек и все они входили в совет. Исключения были в 2013 г. когда было выдвинуто 10 представителей, и в 2015 г., когда номинантов было 13.

QHG Oil – третий по величине акционер «Роснефти» после «Роснефтегаза» и BP. Но ему может и не хватить голосов для избрания второго представителя. За последние три года явка на годовых собраниях акционеров «Роснефти» колебалась в пределах 89,7–92,9%. Таким образом, для избрания одного представителя может понадобиться не менее 10,3%.

Дивидендная интрига

В минувший вторник президент России Владимир Путин попросил главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина вернуться на годовом собрании «к вопросам фискального характера, а именно к выплате 50% дивидендов от чистой прибыли», приводятся слова президента на сайте kremlin.ru. (по итогам 2016 г. акционерам предложено вернуть 35% прибыли).

Добавить пункт на голосование об увеличении дивидендов уже невозможно. Акционерам придется голосовать за выплату 63,35 млрд руб. Возможности поднять вопрос об увеличении дивидендов за 2016 г. на самом собрании акционеров «Роснефти» нет, сходятся во мнении Тертычный, партнер Goltsblat Антон Панченков и партнер КИАП Антон Самохвалов.

Вопрос об изменении дивидендной политики «Роснефти» в компетенции совета директоров. Будет ли новоизбранный совет обсуждать вопрос о повышении дивидендов, в какой форме и в рамках первого заседания - неизвестно. «Изменение дивидендов будет по итогам 2017 г.», - подтвердил в среду Сечин. «Будем обсуждать с акционерами», - уточнил он «Интерфаксу».