Чиновники объяснили, когда «Роснефть» поднимет дивиденды до 50% Reuters

Государство рассчитывает увидеть увеличение дивидендов от «Роснефти» до 50% уже по итогам 2017 г., рассказали «Ведомостям» два высокопоставленных чиновника в энергетическом и финансовом ведомствах.

В минувший вторник, 20 июня, президент Владимир Путин попросил первого исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина вернуться к вопросу об увеличении дивидендов до 50% от чистой прибыли, передал сайт Кремля (сейчас дивиденды – не менее 35%).

В четверг, 22 июня, пройдет годовое собрание акционеров (в сочинском отеле «Хаятт Ридженси»), но повестка уже сформирована и увеличить дивиденды по итогам 2016 г. нельзя. Один из чиновников утверждает, что «никаких изменений в уровень дивидендов по итогам 2016 г. совет директоров «Роснефти» вносить не собирается, будет соответствовать директиве правительства – выплачивать 35%».

По итогам 2017 г. дивиденды могут быть уже скорректированы, говорят оба. «Вопрос об увеличении дивидендов может быть рассмотрен в этом году, и в соответствии с поручением президента может быть принято решение о выплате 50% прибыли по МСФО», - говорит второй чиновник.

Один из них уточняет, что «при принятии решения об увеличении дивидендов будут изучаться показатели и возможности компании».

По проекту бюджета на 2017 г. чистая прибыль «Роснефти» по МСФО составит 373,8 млрд, в 2018 г. – 392,3 млрд и 432,3 млрд руб. в 2019 г., говорится в бюджете.

Дивиденды поступают в казну от «Роснефти» через «Роснефтегаз». В законе зафиксировано 100%-ное изъятие дивидендов «Газпрома» и «Роснефти». Таким образом, по итогам этого года «Роснефть» может заплатить 186,9 млрд руб., если прогнозы, отраженные в бюджете, сбудутся.

При увеличении дивидендов может сократиться инвестпрограмма. В 2017 г. она должна составить 1,1 трлн руб., а в 2018 г. – 1,3 трлн руб., говорил Сечин. Свободный денежный поток «Роснефти» в этом году может быть около 300 млрд руб., прогнозирует Кирилл Таченников из БКС. По прогнозу управляющего GL Asset Management Сергея Вахрамеева, чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2017 г. будет около $5 млрд, а по итогам 2018 г. – около $9 млрд (увеличится за счет интеграции «Башнефти», модернизации НПЗ и стабилизации цен на нефть). При сохранении текущей экономической ситуации (цен на нефть и курса доллара к рублю) в 2018 г. «Роснефть» может начать генерировать стабильный свободный денежный поток. По итогам 2017 г. компании придется занять на дивиденды, долговая нагрузка при увеличении дивидендов может незначительно вырасти – до 3,2 EBITDA в годовом выражении, говорит эксперт.