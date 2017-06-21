Владимир Путин предложил «Роснефти» обсудить выплату акционерам 50% от чистой прибыли

Это вопрос на перспективу, дивидендов за 2016 г. не коснется

Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: С «Роснефти» спросят больше

Сейчас «Роснефть» платит акционерам не менее 35% чистой прибыли Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Весной 2017 г. правительство выпустило поручение Минэкономразвития при сборе дивидендов госкомпаний исходить из расчета 50% прибыли по МСФО. Для каждой госкомпании правительство выпускало отдельную директиву. «Роснефть» госкомпанией формально не считается (принадлежит правительству через подконтрольный «Роснефтегаз»), поэтому под правило не подпадает и платит 35% по прибыли – у правительства это никаких возражений даже не вызывало, все это приняли как должное, вспоминает федеральный чиновник.