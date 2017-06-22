Сечин: иск к АФК «Система» улучшает инвестклимат

Иск «Роснефти» к АФК «Система» не ухудшает, а улучшает инвестиционный климат, заявил сегодня главный исполнительный директор компании Игорь Сечин в ходе годового общего собрания акционеров. По его убеждению, это «повышает [инвестклимат], потому что делает более транспарентным и ответственным поведение менеджмента и акционеров».

«Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги». АФК «Система» убеждена в полной несостоятельности иска.