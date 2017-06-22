Двуликая «Роснефть»

Янус – в древнегреческой мифологии двуликий бог, он мог смотреть и вперед, и назад одновременно, а потому его считали хранителем дверей, повелителем времени. Двуликий бог российского нефтяного рынка – «Роснефть». Компании известно и прошлое (как АФК «Система» формировала разделительный баланс при реструктуризации «Башнефти» в 2014 г.), и будущее (сколько ей самой придется заплатить по итогам 2017 г. дивидендов).

«Роснефть» двулика. С одной стороны, она госкомпания (50% принадлежит государству через подконтрольный Росимуществу «Роснефтегаз») и пользуется всеми благами таковой, например получает доступ к арктическому шельфу и борется за лицензии в Арктике с «Газпромом». А с другой – частная, например, в прошлом году поучаствовала в приватизации «Башнефти». От «интегральной сделки» государство получило более 1 трлн руб. в бюджет. Даже представитель президента Дмитрий Песков говорил, что «с формальной точки зрения [«Роснефть»] не является госкомпанией, это можно однозначно сказать». Но добавлял, что, «безусловно, существуют разные точки зрения на этот счет».

Особо рьяные сторонники того, что «Роснефть» – госкомпания и не должна была покупать «Башнефть», теперь под замком. И не случайно – у Януса из божественных атрибутов есть ключ, позволяющий закрывать и открывать все двери на свете, а также посох, чтобы отгонять нежелательных личностей.

В апреле совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам 63,35 млрд руб., или 35% от чистой прибыли компании по МСФО (из этой суммы на долю «Роснефтегаза» может прийтись 31,7 млрд руб.). «Никогда никакой директивы для «Роснефти» платить 50% от чистой прибыли по МСФО не было», – утверждал тогда представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Действительно, «Роснефть» же не госкомпания и Минэкономразвития не надо следовать поручению правительства в отношении «Роснефти» и при сборе дивидендов требовать с нее 50% прибыли по МСФО.

Но в минувший вторник президент Владимир Путин напомнил, что компания все-таки, хоть и опосредованно, принадлежит государству. Путин попросил первого исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина вернуться «к вопросам фискального характера, а именно к выплате 50% дивидендов от чистой прибыли». Именно столько платят все остальные госкомпании. К примеру, «Алроса» заплатила 50% от чистой прибыли, столько же заплатили «Россети» и «Русгидро». Меньше 50% заплатил «Газпром», сославшись на то, что часть прибыли компании была бумажная.

«Роснефть» вспомнит о выплате акционерам 50% от чистой прибыли, но в будущем году (22 июня состоится годовое собрание «Роснефти» и изменить бюллетени для голосования уже не получается). «Мы обязательно вернемся к этому вопросу и посмотрим на все возможности. Речь идет о таком объеме дивидендов по итогам 2017 г. Будем обсуждать с акционерами», – отметил Сечин.

Некоторые греки почитали Януса как бога, олицетворявшего первобытный хаос, из которого потом возник упорядоченный космос. Вокруг «Роснефти» тоже иногда заметен некоторый хаос (как, например, в случае с исками к АФК «Система»), но можно не сомневаться, что у исполнительного директора есть четкие планы создания космоса.