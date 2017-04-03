Купить Essar Oil «Роснефти» и ее партнерам мешают индийские банки

Завершение покупки 98% индийской Essar Oil консорциумом «Роснефти», Trafigura и UCP у индийских миллиардеров братьев Шаши и Рави Руйя затянулось. Сделка будет закрыта в течение нескольких недель, сообщилo Reuters со ссылкой на индийскую компанию: «Стороны работают над получением необходимых разрешений, чтобы завершить урегулирование». Ранее индийская компания сообщала, что сделка будет закрыта в I квартале. Сделка должна закрыться в ближайшие недели, уточняет представитель UCP Ирина Ланина. Это подтвердил представитель «Роснефти». Получить комментарии их коллеги из Trafigura не удалось.

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