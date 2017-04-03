ТЭК
Статья опубликована в № 4293 от 03.04.2017 под заголовком: Essar Oil не становится русской

Купить Essar Oil «Роснефти» и ее партнерам мешают индийские банки

Индийская компания не успевает пересогласовать условия со своими кредиторами. Но вопрос будет решен в течение нескольких недель
Essar Oil не успела заново договориться с кредиторами к апрелю
Essar Oil не успела заново договориться с кредиторами к апрелю
Amit Dave / REUTERS

Завершение покупки 98% индийской Essar Oil консорциумом «Роснефти», Trafigura и UCP у индийских миллиардеров братьев Шаши и Рави Руйя затянулось. Сделка будет закрыта в течение нескольких недель, сообщилo Reuters со ссылкой на индийскую компанию: «Стороны работают над получением необходимых разрешений, чтобы завершить урегулирование». Ранее индийская компания сообщала, что сделка будет закрыта в I квартале. Сделка должна закрыться в ближайшие недели, уточняет представитель UCP Ирина Ланина. Это подтвердил представитель «Роснефти». Получить комментарии их коллеги из Trafigura не удалось.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике