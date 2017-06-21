Сечин прокомментировал «отзыв» иска «Роснефти» к «Системе»

Ходатайство об отзыве иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система», поступившее в башкирский суд, было провокацией и подделкой, но объем сделок с акциями «Системы» на новостях об этом оказался значительным, сказал сегодня журналистам главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Был сфальсифицирован запрос в суд Башкирии с поддельными подписями на поддельном бланке, - сказал он. - Но в течение пяти минут, пока это письмо было зарегистрировано на сайте суда, по расчету, было операций с акциями "Системы" в объеме почти на 2 млрд руб.».

Сечин отказался говорить, кто мог бы стоять за подделкой ходатайства и продажами акций «Системы». Но, по его информации, сама АФК «Система» в этот момент не продавала свои бумаги. «Вообще сказать, продавала не она. А взаимосвязи должны выяснить другие люди», - отметил он. «Мы материалы передали в правоохранительные органы по этому поводу», - добавил главный исполнительный директор «Роснефти».

Накануне, 20 июня, в базе арбитражных дел башкирского арбитража было зарегистрировано ходатайство об отказе «Башнефти» и «Роснефти» от иска к АФК «Система» и ее «дочке» на 170,6 млрд руб. Сразу же после этого котировки «Системы» подскочили почти на 20%. Ходатайство быстро убрали с сайта суда, объяснив его появление техническим сбоем в электронной картотеке.