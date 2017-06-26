Арестованы принадлежащие АФК «Система» акции МТС, «Медси» и БЭСК

Основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков М. Стулов / Ведомости

АФК «Система» сообщила, что получила от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Башкирии. Исполнительный лист налагает арест на принадлежащие АФК и АО «Система-инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК».

«Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкирии в обеспечение требований по иску ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и республики Башкортостан, поданного к АФК «Система» и АО «Система-инвест» в мае 2017 г.», - пишет «Система». «Вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК «Система» и АО «Система-инвест» на получение дохода по арестованным ценным бумагам. Корпорация будет обжаловать как определение суда, так и постановление пристава», - говорится в сообщении.

АФК «Система» подчеркивает, что не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными. «АФК «Система» является одной из крупнейших российских компаний, стоимость ее чистых активов значительно превышает сумму убытков, якобы понесенных истцами и предъявленных ими к взысканию. Кроме того, группа АФК «Система» обладала и обладает высоким уровнем платежеспособности и доверия со стороны участников рынка долгового капитала», - указано в сообщении.

«Поскольку наши оппоненты демонстрируют всяческое презрительное отношение к легальным правовым процедурам и институтам, мы вынуждены заботиться об обеспечении наших интересов», - сказал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы хотим обеспечить возможность защитить наши интересы, арест не означает изъятия, лишь обеспечивает наши интересы на случай, если суд решит в нашу пользу», - добавил он. «Наши юристы предложили активы АФК «Система», которые соответствуют по стоимости размерам иска, суд с нашей оценкой согласился», - отметил Леонтьев.

МТС заявила, что арест ее акций, находящихся в прямом владении АФК «Система», не препятствует операционной деятельности. «Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров», - объяснила компания.

В минувшую субботу на годовом собрании акционеров президент и председатель правления АФК «Система» Михаил Шамолин заявил, что АФК «Система» может привлечь третью сторону для разрешения конфликта с «Роснефтью». «Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013-2014 гг. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги». АФК «Система» не раз заявляла о полной несостоятельности иска, Шамолин считает, что позиция «Системы» безупречна и компания сможет доказать свою правоту в суде.

Судебное заседание по существу иска назначено на завтра, 27 июня. Ранее АФК «Система» предложила «Роснефти» урегулировать спор во внесудебном порядке. После этого заявления акции компании начали дорожать.