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Арестованы принадлежащие АФК «Система» акции МТС, «Медси» и БЭСК

Это обеспечение по иску «Роснефти», компания уже получила исполнительный лист

АФК «Система» сообщила, что получила от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Башкирии. Исполнительный лист налагает арест на принадлежащие АФК и АО «Система-инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК».

«Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкирии в обеспечение требований по иску ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и республики Башкортостан, поданного к АФК «Система» и АО «Система-инвест» в мае 2017 г.», - пишет «Система». «Вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК «Система» и АО «Система-инвест» на получение дохода по арестованным ценным бумагам. Корпорация будет обжаловать как определение суда, так и постановление пристава», - говорится в сообщении.

АФК «Система» подчеркивает, что не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными. «АФК «Система» является одной из крупнейших российских компаний, стоимость ее чистых активов значительно превышает сумму убытков, якобы понесенных истцами и предъявленных ими к взысканию. Кроме того, группа АФК «Система» обладала и обладает высоким уровнем платежеспособности и доверия со стороны участников рынка долгового капитала», - указано в сообщении.

«Поскольку наши оппоненты демонстрируют всяческое презрительное отношение к легальным правовым процедурам и институтам, мы вынуждены заботиться об обеспечении наших интересов», - сказал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы хотим обеспечить возможность защитить наши интересы, арест не означает изъятия, лишь обеспечивает наши интересы на случай, если суд решит в нашу пользу», - добавил он. «Наши юристы предложили активы АФК «Система», которые соответствуют по стоимости размерам иска, суд с нашей оценкой согласился», - отметил Леонтьев.

МТС заявила, что арест ее акций, находящихся в прямом владении АФК «Система», не препятствует операционной деятельности. «Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров», - объяснила компания.

В минувшую субботу на годовом собрании акционеров президент и председатель правления АФК «Система» Михаил Шамолин заявил, что АФК «Система» может привлечь третью сторону для разрешения конфликта с «Роснефтью». «Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013-2014 гг. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги». АФК «Система» не раз заявляла о полной несостоятельности иска, Шамолин считает, что позиция «Системы» безупречна и компания сможет доказать свою правоту в суде.

Судебное заседание по существу иска назначено на завтра, 27 июня. Ранее АФК «Система» предложила «Роснефти» урегулировать спор во внесудебном порядке. После этого заявления акции компании начали дорожать.

Комментарии  ()
Korsikanec
17:26 26.06.2017
Робин Бобин пока все не сожрет, не успокоится!
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