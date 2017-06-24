Годовое собрание акционеров АФК «Система» Виталий Петлевой / Ведомости

В Москве прошло годовое собрание акционеров АФК «Система». Его вел лично председатель совета директоров и основной акционер компании Владимир Евтушенков. Акционеров собрали в лобби офиса АФК «Система», рядом с лифтами. Слева от лифтов организовали буфет для акционеров. Справа поставили сцену и по четыре ряда стульев (больше не поместилось). Зал для собрания получился небольшой, некоторым акционерам пришлось стоять в проходах.

Собравшиеся владели 87% голосов, кворум состоялся. Среди акционеров было много людей пенсионного возраста. Между собой собравшиеся обсуждали не столько текущее экономическое состояние компании, сколько судебные перипетии с «Роснефтью».

Виталий Петлевой / Ведомости Годовое собрание акционеров АФК «Система» 1/2 Виталий Петлевой / Ведомости 2/2

Президент и председатель правления АФК «Система» Михаил Шамолин перечислил список активов компании и сообщил, что консолидированная выручка выросла на 3%, а EBITDA на 6%. Финансовые обязательства при этом уменьшились на 33%.

За 2016 г. рекомендовано направить почти 8 млрд руб. на выплату дивидендов. «Учитывая наш спор с “Роснефтью” и динамику наших акций, дивидендная доходность АФК “Системы” в этом году будет выше 6%... Компания решила направить 7,8 млрд руб. на дивиденды по итогам 2016 г. За весь 2016 г. с учетом промежуточных дивидендов, компания заплатит акционерам суммарно 11,5 млрд руб.», — сказал Шамолин.

Один из акционеров задал вопрос о том, планирует ли АФК «Система» привлекать третью сторону для разрешения конфликта с «Роснефтью». Шамолин ответил, что привлечение третьей стороны для проведения независимой экспертизы поможет разрешить спор. Отвечая на вопрос «Ведомостей», Шамолин отметил, что экспертом может быть любая международная уважаемая компания.

«Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013-2014 гг. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги». АФК «Система» не раз заявляла о полной несостоятельности иска. Шамолин считает, что позиция АФК «Системы» безупречна и компания сможет доказать свою правоту в суде.

Судебное заседание по существу иска назначено на 27 июня. Ранее АФК «Система» предложила «Роснефти» урегулировать спор во внесудебном порядке. После этого заявления акции компании начали дорожать.

Повестку дня акционеры обсудили за 30 мин., оставшееся время было посвящено ответам на вопросы. Один из акционеров поинтересовался, почему на собраниях АФК «Системы» до сих пор не подают осетровую икру. Другой попросил разобраться с МТС-банком и «плохими» кредитами. Еще один попросил занести в протокол необходимость написать коллективное письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву в защиту АФК «Системы». В зале раздались аплодисменты поддержки.

В целом собрание длилось около часа. Все номинированные кандидаты в совет директоров АФК «Система» были избраны. Евтушенков поблагодарил акционеров за поддержку. «Вы понимаете, что без подобных корпоративных споров не обойтись. Разум восторжествует, эта страница будет пройдена. Засад и препятствий за десятилетия нашего существования было много. Но, несмотря на это, компания цветет и развивается», — сказал он.