«Система» пожаловалась генпрокурору на судебного пристава Е. Разумный / Ведомости

АФК «Система» пожаловалась генеральному прокуратуру Юрию Чайке, прокурору Москвы Владимиру Чурикову, министру юстиции Александру Коновалову и главному судебному приставу России Дмитрию Аристову на незаконные действия судебного пристава Ольги Сталь.

«Мы обратились к генеральному прокурору, прокурору города Москвы, министру юстиции России и главному судебному приставу России с просьбой провести проверку законности действий судебного пристава Ольги Сталь, которая превысила должностные полномочия, запретив получать доход по арестованным судом акциям», - заявил официальный представитель «Системы» Сергей Копытов.

По его словам, Сталь самостоятельно ввела дополнительные обеспечительные меры, не предусмотренные судом. «Фактически речь идёт об откровенном беззаконии. Данный поступок - это квинтэссенция тех событий, которые сопровождают иск "Роснефти" с первых дней», - добавил он. «Мы просим взять на контроль отмену постановления пристава и привлечь виновных лиц к ответственности», - сказал Копытов.

«Претензии к АФК "Система" сравнимы с обвинениями нашей компании в холодной погоде этим летом. Убытки, о которых говорят истцы, не подтверждаются ни ростом капитализации "Башнефти", ни ростом ее чистой прибыли. Именно поэтому наше предложение заключается в том, чтобы привлечь независимого аудитора (компанию из большой четверки), чтобы достоверно и беспристрастно определить наличие каких-либо убытков. Как раз такой подход мог бы стать основой для мирового соглашения. Предложение по-прежнему в силе», - пояснил Копытов.

4 июля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» до сих пор не получила от «Системы» конкретных предложений по урегулированию судебного спора. «Там нет никаких предложений, просто нет. Вот коллеги задали вопрос, на каких условиях мы готовы сотрудничать. На условиях "Роснефти"», - сказал он. «А если они хотят выйти на мировое соглашение, нужно делать конкретные предложения, а не заводить рака за камень», - передает слова Сечина Reuters. По его мнению, «Роснефть» не просит активы «Системы», а просит «свое, не более того». Ранее сообщалось, что «Система» обратилась к «Роснефти» с предложением урегулировать иск на 170 млрд руб. вне суда 22 июня.

27 июня в Арбитражном суде Башкирии началось рассмотрение по существу иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Нефтяные компании требуют от АФК «Система» 170 млрд руб. убытков «Башнефти» от реорганизации в 2014 г.

Суд постановил арестовать принадлежащие ответчику 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций БЭСК.

«Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги». АФК «Система» не раз заявляла о полной несостоятельности иска.