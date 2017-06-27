АФК «Система»: Взыскание с нас 106 млрд рублей приведет к неосновательному обогащению «Роснефти»

АФК «Система» считает, что взыскание с нее судом суммы в размере 106 млрд руб. за погашенные акции «Башнефти» приведет к неосновательному обогащению истцов. Как передает ТАСС, это в Арбитражном суде Башкирии заявил представитель АФК. «Во-первых, "Башнефть" получит денежный эквивалент того имущества, которое в ходе реорганизации было обменяно "Башнефтью" на 16,8% своих акций. Во-вторых, в иске указано, что "убыток" образовался в результате погашения "Башнефтью" своих акций, а не продажи третьим лицам. Таким образом, при взыскании "убытков" "Башнефть" получит денежные средства, которые компания в любой момент могла бы и по-прежнему может получить от нового размещения погашенных ранее акций», - сказал он. По его словам, корпорация считает причинение убытков «Башнефти» недоказанным, как и незаконность реорганизации компании.

Арбитражный суд Башкирии объявил перерыв до 12 июля в процессе по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд руб. Как передает ТАСС, судья Ирина Нурисламова объявила, что следующее заседание начнется 12 июля в 14.00 по местному времени.

Арбитраж 27 июня начал рассмотрение по существу иска нефтяной компании к АФК «Система» и ее «дочке» «Система-инвест» на 170,6 млрд руб.

Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг. «Роснефть» и «Башнефть» не оспаривают сделок, совершенных при реорганизации, проведенной АФК «Система», но указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти». «Ответчики понимали, что владеют активом незаконно, понимали краткосрочность своего владения, и именно это понимание является следствием того, что они выводят из "Башнефти" финансовые средства, выводят активы под видом непрофильных, существенные для компании активы», - сказал юрист «Роснефти» в суде (цитата ТАСС).

АФК претензии истца отвергает и просит суд иск отклонить.