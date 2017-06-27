Суд отказался привлечь Росимущество к делу «Роснефти» против «Системы»

Росимущество не привлекли к суду Д. Абрамов / Ведомости

Судья Арбитражного суда Башкирии Ирина Нурисламова не нашла оснований для удовлетворения ходатайства АФК «Система» о привлечении Росимущества к участию в деле по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170 млрд руб. в качестве третьего лица без самостоятельных требований, передало РАПСИ из зала суда.

«Мы будем оспаривать решение суда не привлекать Росимущество в качестве третьего лица», – заявил представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

АФК «Система» и ее дочка «Система-инвест» подали ходатайство в суд с просьбой привлечь Росимущество в качестве третьей стороны. Одна из претензий истцов в том, что АФК «Система» и ее дочернее общество при реструктуризции схемы владения «Башнефтью» погасили часть акций компании и тем самым нанесли обществу ущерб. Один из факторов, которые указывали ответчики, – государство осуществило те же действия, что и АФК «Система», а именно погасило часть акций «Башнефти» уже после реструктуризации.

В суде юрист «Системы» заявил, что без привлечения государства к участию в деле состав лиц будет неполным. Представитель истца возразил, что речь идет лишь о несправедливых условиях выкупа акций «Башнефти», повлекших многомиллиардные убытки. По его мнению, не Росимущество принимало решение о реорганизации – в отличие от ответчиков, которые должны нести ответственность за свои действия.

Реорганизация и акции

Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг. «Роснефть» и «Башнефть» не оспаривают сделок, совершенных при реорганизации, проведенной АФК «Система», но указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

Истцы считают, что при реорганизации «Башнефть» утратила контроль над 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания потеряла косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), утратила долю в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности».

За 49,41% в «Система-инвесте» «Башнефть» получила 16,8% собственных акций и погасила их по решению АФК «Система».

Убытки от этой реструктуризации «Роснефть» и «Башнефть» оценили первоначально в 57,2 млрд руб. Еще в 36,9 млрд истцы оценили утрату права требовать возврата займа, который получил «Система-инвест» (16,8% акций «Башнефти» проданы вместе с долгом), плюс еще 12,5 млрд руб. истцы хотят получить за то, что во время реорганизации «Башнефть» была вынуждена сделать обязательное предложение держателям привилегированных акций, выкупить их за свой счет, а затем погасить.

Попытка «Системы»

АФК указывала, что реорганизация «Башнефти» не была действием, которое осуществлялось ответчиком: «После того как акционеры приняли решение, им было предложено предъявить акции к выкупу. Акционером "Башнефти" на тот момент являлось Росимущество». Этим компания обосновывала привлечение Росимущества к суду.

Во время первого заседания 6 июня истцы представили суду и ответчикам переписку бывшего топ-менеджмента «Башнефти», из которой следует, что один из документов, подготовленных к реструктуризации, – разделительный баланс компании – был подписан после того, как состоялось внеочередное собрание акционеров 3 февраля 2014 г., на котором его одобряли. Из той же переписки следует, что в разделительном балансе непропорционально распределены активы и обязательства, утверждает представитель «Роснефти», а также указано, что принятие корпоративных решений о присоединении «Башнефть-инвеста» к АНК «Башнефть» приведет к возникновению убытка в размере более 30 млрд руб.

По мнению юристов АФК «Система», протокол осмотра сообщений электронной почты сотрудников является незаконным и грубо нарушает требования законодательства о нотариате, передает РАПСИ. Спорные материалы представлены в материалах арбитражного дела, на них ссылаются истцы. В связи с этим ответчиками предлагается приостановить производство по иску «Роснефти» и «Башнефти» до окончания процесса в Замоскворецком суде Москвы.

Внутреннюю переписку новый менеджмент «Башнефти» получил, скорее всего, законно, после того как вышел на работу в компанию («Роснефть» купила 50,08%-ную долю «Башнефти» при приватизации за 329 млрд руб. в октябре 2016 г.) – менеджмент мог просто получить доступ к серверам, поэтому эти доказательства могут быть приняты судом, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. «Баланс должен быть готов в финальном виде на дату созыва собрания акционеров, на котором он утверждался. Но были ли добавлены в разделительный баланс изменения по существу или правки были косметическими – не ясно, нужно смотреть документы», – считает он.

«Все было пропорционально, – говорил в конце мая в интервью «Ведомостям» президент АФК «Система» Михаил Шамолин. – И АФК, и «Башнефть» получили активы и пассивы. Общие пассивы были распределены между компаниями, и долг был сбалансирован: если бы «Башнефть» получила меньше активов, она бы получила меньше пассивов». «Общий размер пассивов (обязательств реорганизуемого общества перед акционерами) составлял на дату завершения реорганизации 153,9 млрд руб., которые были разделены между акционерами пропорционально. К АФК «Система» отошло 73,3 млрд руб. долга, к «Башнефти» – 80,6 млрд руб.», – пишет АФК в справке к суду.