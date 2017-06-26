Финансы «Роснефтегаза» закрыты пока и для правительства

«Роснефтегаз» финансирует принадлежащую «Роснефти» верфь «Звезда» АО «Роснефть»

Роснефтегаз» – это прослойка, через которую правительство владеет 50% «Роснефти», 10,9% «Газпрома», 27,63% «Интер РАО». Их дивиденды, причитающиеся государству, оседают в холдинге, и бюджету он должен отдавать лишь половину чистой прибыли (норма для последних двух лет). Хотя основные доходы «Роснефтегаз» получает от госкомпаний, он непрозрачен для общества – с 2015 г. правительство разрешило ему не составлять отчетность по МСФО и вообще не публиковать отчетность (если этого не захочет акционер). Чиновники разных министерств предупреждали: правительство себя же лишает информации. Что и произошло, следует из письма директора департамента экономики и финансов правительства Владимира Сидоренко от 20 июня. Правительство рассмотрело замечания Минэкономразвития и Минэнерго на решение освободить «Роснефтегаз» от составления отчетности по МСФО и поручает обеспечить получение «достоверной» информации от госкомпании, следует из письма. «Роснефтегаз» должен предоставить данные об остатках средств на счетах, об акциях, которыми владеет, и инвестпрограмме. Эту информацию правительство просит предоставлять впредь «систематически».

Подлинность письма подтвердили два федеральных чиновника и представитель Минэнерго. «Поручение будет исполнено», – обещает представитель Минэнерго, не поясняя, как именно министерство собирается его исполнять. Поручение передано в Росимущество, которое в ближайшее время напишет письмо «Роснефтегазу», рассказывает другой чиновник. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова не ответила на запрос. Представители Минэкономразвития и Росимущества отказались от комментариев.

Получить хотя бы информацию от «Роснефтегаза» – уже большой прогресс, признается федеральный чиновник. Чиновники давно бьются за дивиденды, собранные в госхолдинге, председателем совета директоров которого является главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Еще в 2012 г. «Роснефтегаз» отдал государству почти всю чистую прибыль (см. график). Ситуация изменилась в 2013 г. (годом ранее Сечин стал председателем правления «Роснефти»): на продаже BP 5,66% акций «Роснефти» «Роснефтегаз» заработал $4,87 млрд и хотел отдать государству лишь 25% доходов (46,3 млрд руб.). Минфин настаивал на 95% (176 млрд руб.), но проиграл.

В прошлом году правительство потребовало от госкомпаний отдавать акционерам половину прибыли, но крупнейшие плательщики дивидендов сумели избежать этого, ссылаясь, например как «Газпром», на большие инвестпрограммы. Удалось это и «Роснефтегазу» – он отдал лишь 12% прибыли, или 18 млрд руб., рассчитав дивиденды без учета дохода от переоценки ценных бумаг. Минфин продолжил бой и предложил изъять в 2017 г. у «Роснефтегаза» все полученные им дивиденды и снова проиграл. Бюджет остался и вовсе без этих денег – «Роснефтегаз» показал убыток за 2016 г., несмотря на 596 млрд руб., полученных от «Роснефти». Убыток был технический: «Роснефтегаз» в декабре прошлого года ускоренно перечислил в бюджет 717 млрд руб. от продажи 19,5% акций «Роснефти», а сам получил деньги только в январе 2017 г.

Как появился «Роснефтегаз» «Роснефтегаз» был создан в 2004 г. как открытое акционер­ное общество – после того, как премьер Михаил Фрадков до­ложил Путину о планах поглощения «Роснефти» «Газпромом» (предусматривал обмен 10,7 акций газового монополиста на 100 акций «Роснефти»). После IPO «Роснефти» предполагалось, что «Роснефтегаз» будет ликвидирован, доли в компаниях перейдут государству. Но этого не произошло.

Тогда министр финансов Антон Силуанов предложил взять дивиденды из большой нераспределенной прибыли «Роснефтегаза». На вопрос «Ведомостей», сможет ли «Роснефтегаз» так сделать, Сечин на прошлой неделе ответил: «Вы с ума сошли? Все решения по «Роснефтегазу» принимает правительство – сколько оно скажет, столько и будем платить». Тимакова вчера не ответила на вопрос. Высокопоставленный чиновник утверждает, что убыток обсуждался у президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что это вопрос правительства.

На конец 2016 г. на счетах у «Роснефтегаза» было 544 млрд руб., по оценкам Райффайзенбанка. В конце прошлого года, отвечая на вопрос «Ведомостей», не стоит ли изъять эти деньги, Путин защитил «Роснефтегаз»: это резерв, который финансирует приоритеты, о которых правительство забывает. Но эта сумма в разы больше инвестпрограммы госхолдинга (исходя из тех проектов, которые назывались публично). «Роснефтегаз» финансирует принадлежащую «Роснефти» верфь «Звезда», а также строительство четырех электростанций в Калининградской области стоимостью 60 млрд и 100 млрд руб. соответственно. По словам Путина, «Роснефтегаз» также вкладывает в проекты в сфере науки и образования, потратил десятки миллиардов на модернизацию Ил-114.

Случается, что мелкий акционер не может получить всю информацию о компании, если этого не хотят другие акционеры, рассуждает партнер юрфирмы КИАП Антон Самохвалов: «Но чтобы единственный акционер не мог – это нонсенс». Такой акционер может напрямую, минуя совет директоров, направить запрос менеджменту и тот обязан предоставить документы, может сменить менеджмент, продолжает Самохвалов, подать на него в суд, хотя это и будет странно. Но «Роснефтегаз» – уникальная компания с интересным менеджментом, поэтому государство делает вид, что просит, а менеджмент делает вид, что дает, заключает федеральный чиновник.