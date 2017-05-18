Силуанов: дивиденды «Роснефтегаза» могут быть выплачены из его нераспределенной прибыли

В начале недели стало известно, что «Роснефтегаз» – держатель акций «Газпрома» и «Роснефти», который получает от них дивиденды и половину передает в бюджет, – в этом году не будет платить дивиденды. Компания по итогам 2016 г. показала убыток.

Отвечая на вопросы журналистов, министр финансов Антон Силуанов заметил, что договоренности по «Роснефтегазу» были в том, что он платит 50% своих доходов, как и другие госкомпании. В случае убытка он может заплатить из нераспределенной прибыли прошлых лет – она у него большая, заметил Силуанов.

Прибыль «Роснефтегаза» от хозяйственных операций в 2016 г. составила 596 млрд руб., говорится в сообщении компании со ссылкой на годовой отчет по РСБУ. Убыток в 96,4 млрд руб. возник из-за того, что в декабре 2016 г. РНГ срочно уплатил в бюджет 717 млрд руб., причитавшихся в том числе от продажи 19,5% «Роснефти», – в счет годовых дивидендов, подлежащих выплате в 2017 г.

Нераспределенная прибыль на счетах «Роснефтегаза» на конец 2015 г. составляла 544 млрд руб. У РНГ есть своя инвестпрограмма: «Роснефтегаз» финансирует верфь «Звезда», принадлежащую «Роснефти», а также строительство четырех электростанций в Калининградской области через совместное с «Интер РАО» предприятие (99,99% на 0,01%), стоимость проектов – 60 млрд и 100 млрд руб. соответственно. Но она не требует всех этих денег.

В бюджет уже заложены 156,4 млрд руб. от «Роснефтегаза» в 2017 г., 164,6 млрд руб. в 2018 г. и 148 млрд в 2019 г. Ранее Силуанов говорил, что если все госкомпании не заплатят 50% от прибыли на дивиденды, нельзя будет нарастить в этом году расходы на 200 млрд руб. за счет дополнительных ненефтегазовых доходов.