Компьютеры «Роснефти» атакованы хакерами

Серверы «Роснефти» находятся под мощной хакерской атакой, сообщила компания в Twitter. «На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», - говорится в сообщении.

Сегодня в Арбитражном суде Башкирии началось рассмотрение по существу иска «Роснефти» к АФК «Система» на 170 млрд руб. Суд отказал «Системе» в привлечении Росимущества к делу в качестве третьей стороны и назначил следующее заседание на 12 июля.

Источник, близкий к одной из структур компании, отмечает, что все компьютеры в НПЗ «Башнефти», «Башнефть-добыче» и управлении «Башнефти» «единомоментно перезагрузились, после чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry». На экране пользователям было предложено перевести $300 в биткоинах по указанному адресу, после чего пользователям будет выслан ключ для разблокировки компьютеров на e-mail. Вирус, судя из описания, зашифровал все данные на пользовательских компьютерах.

«Роснефть» пишет, что обратилась в правоохранительные органы по факту кибератаки.