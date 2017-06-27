АФК «Система» оспаривает нотариальное заверение переписки с «Башнефтью»

АФК «Система» в Замоскворецком суде Москвы оспаривает нотариальное заверение переписки топ-менеджмента башкирской компании, представленной «Роснефтью» в башкирский суд в качестве доказательства по иску на 170,6 млрд руб. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-секретаря райсуда Эмилию Хиль. По ее словам, иск подан к нотариусу Сидоруку. Рассматривать его будет судья Рубцова, дата рассмотрения не назначена.

27 июня в Арбитражном суде Башкирии началось рассмотрение по существу иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Нефтяники требуют от АФК «Система» возмещения 170 млрд руб. убытков «Башнефти» от реорганизации в 2014 г. Накануне суд постановил арестовать принадлежащие ответчику 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций БЭСК. 6 июня арбитраж приобщил к материалам дела по «Башнефти» переписку бывших топ-менеджеров башкирской нефтяной компании и АФК «Система», которая, по мнению истца, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства со стороны ответчика и намеренном же нанесении ущерба «Башнефти» при ее реорганизации.

Представитель АФК заявил 27 июня, что позиция компании не изменилась, она просит суд оставить иск без удовлетворения, передает «Прайм».