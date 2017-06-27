Сын Евтушенкова намерен вступить в процесс по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Сын совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова Феликс сегодня в суде ходатайствовал о вступлении в процесс по иску «Роснефти» к АФК «Система» в качестве третьего лица без самостоятельных требований, передало РАПСИ из зала суда.

Также к иску намерен присоединиться член совета директоров «Башнефти» Всеволод Розанов, вместе с Евтушенковым-младшим входивший в совет директоров «Башнефти» и принимавший решение о реорганизации компании.

Один из представителей «Роснефти» выступил против удовлетворения просьбы Розанова, АФК «Система» считает, что ходатайство необходимо удовлетворить.

Сегодня в Арбитражном суде Башкирии началось рассмотрение по существу иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Нефтяники требуют от АФК «Система» возмещения 170 млрд руб. убытков «Башнефти» от реорганизации в 2014 г. Накануне суд постановил арестовать принадлежащие ответчику 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций БЭСК.