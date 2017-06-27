Акции «Системы» и МТС подешевели на Московской бирже

Котировки отреагировали падением на новости об аресте долей АФК в МТС и «Медси»

В понедельник вечером АФК «Система» заявила об аресте принадлежащих ей акций. На фото: основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков М. Стулов / Ведомости

Котировки акций АФК «Система» и МТС пошли вниз с начала торгов на Московской бирже во вторник утром. В 10.10 мск одна акция «Системы» стоила 11,76 руб., что на 9,6% ниже предыдущего закрытия. В ходе торгов цена акции компании опускалась до 10,7 руб. Акции МТС дешевели не так стремительно: к 10.10 котировки упали на 3,5% до 230,9 руб., в ходе торгов падали до 226,7 руб. Индекс ММВБ также начал день с падения – на 0,2% до 1856 пунктов к 10.10 мск.

В начале мая этого года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и АО «Система-инвест». Нефтяники требуют от АФК «Система» возмещения убытков «Башнефти» от реорганизации в 2014 г.

«Роснефть» и «Башнефть», пытающиеся взыскать с АФК «Система» 170,6 млрд руб., подали в башкирский арбитраж ходатайство в обеспечение иска. В понедельник ходатайство было удовлетворено, АФК «Система» получила копию исполнительного листа («Ведомости» с ним ознакомились) и постановление об аресте 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций БЭСК.

«Вопреки судебному акту постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК «Система» и АО «Система-инвест» на получение дохода по арестованным ценным бумагам. Корпорация будет обжаловать как определение суда, так и постановление пристава», – говорилось в сообщении АФК.

Новость об аресте акций АФК «Система» появилась в понедельник уже после закрытия торгов ценными бумагами на Московской бирже, поэтому ни акции «Системы», ни МТС на успели отреагировать вчера. За понедельник акции АФК «Система» и так упали на 7,14%, в итоге закрытие произошло на отметке 13 руб. Стоимость акций МТС на Нью-Йоркской фондовой бирже резко пошла вниз после появления новостей об аресте, за вчерашний торговый день акции оператора мобильной связи подешевели на 6,14% до $8,26.

Для аналитиков БКС снижение котировок акций АФК «Система» и МТС на Московской бирже с утра вторника было ожидаемо. Возникают некоторые риски, касающиеся выплаты дивидендов мобильным оператором, указывают они в обзоре. Годовое собрание акционеров МТС состоится 29 июня, напоминают аналитики БКС: «Планируется утверждение выплаты 15,6 руб. на акцию, но в текущей ситуации появляется определенная интрига, так как "Система" не может распоряжаться своей долей».

Новость об аресте акций АФК «Система» повлияла и на общее снижение индекса ММВБ. По словам аналитика «Алор брокера» Алексея Антонова, арест бумаг компании «может подорвать шансы на скорое восстановление рынка».