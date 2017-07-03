Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Директора ушли ни с чем

«Башнефть» не заплатит бывшим членам совета директоров

Компания сэкономит 8,1 млн рублей на выплатах, оспорить это решение будет сложно