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Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Директора ушли ни с чем

«Башнефть» не заплатит бывшим членам совета директоров

Компания сэкономит 8,1 млн рублей на выплатах, оспорить это решение будет сложно

Роснефть», как мажоритарный акционер, предпочитает не платить менеджерам и директорам поглощенных ею компаний: не платила менеджменту ТНК-BP, которую купила в 2013 г., не заплатила менеджерам «Башнефти», которую приобрела в 2016 г. (по иску прокурора Башкирии в начале июня была отменена система вознаграждений). В пятницу стало известно, что не придется платить и бывшим директорам «Башнефти», которые работали с июля по декабрь 2016 г.: 97,2% от зарегистрированных акционеров на годовом собрании проголосовали против того, чтобы выплатить суммарно 8,1 млн руб. Александру Корсику (бывший президент и член совета директоров «Башнефти»), а также директорам Виталию Сергейчуку, Виктору Орлову и Юрию Шафранику. В материалах к собранию отмечалось, что Корсику за работу в прошлом году нужно было заплатить 887 097 руб., а Сергейчуку, Орлову и Шафранику – по 2,4 млн руб.

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