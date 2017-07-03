«Башнефть» не заплатит бывшим членам совета директоров
- Виталий Петлевой
- / Ведомости
Роснефть», как мажоритарный акционер, предпочитает не платить менеджерам и директорам поглощенных ею компаний: не платила менеджменту ТНК-BP, которую купила в 2013 г., не заплатила менеджерам «Башнефти», которую приобрела в 2016 г. (по иску прокурора Башкирии в начале июня была отменена система вознаграждений). В пятницу стало известно, что не придется платить и бывшим директорам «Башнефти», которые работали с июля по декабрь 2016 г.: 97,2% от зарегистрированных акционеров на годовом собрании проголосовали против того, чтобы выплатить суммарно 8,1 млн руб. Александру Корсику (бывший президент и член совета директоров «Башнефти»), а также директорам Виталию Сергейчуку, Виктору Орлову и Юрию Шафранику. В материалах к собранию отмечалось, что Корсику за работу в прошлом году нужно было заплатить 887 097 руб., а Сергейчуку, Орлову и Шафранику – по 2,4 млн руб.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}