АФК «Система» пожаловалась на судью президенту

Компания считает незаконным решение об аресте ее имущества по иску на 170 млрд рублей

Владимир Евтушенков Артем Коротаев / ТАСС

Принадлежащая Владимиру Евтушенкову АФК «Система» направила в администрацию президента, Высшую квалификационную коллегию судей и Верховный суд жалобу на судью Ирину Нурисламову башкирского Арбитражного суда, которая ведет процесс по иску «Роснефти» к «Системе» на 170,6 млрд руб. Это следует из документов Высшей квалификационной коллегии судей («Ведомости» с ними ознакомились).

Представитель АФК подтвердил факт подачи жалобы, связаться с представителем башкирского суда в среду вечером не удалось, секретарь Нурисламовой не ответил на звонки.

По мнению «Системы», судья башкирского арбитража приняла решение об аресте имущества компании на 250 млрд руб. без законных оснований (по постановлению пристава арестовано имущество на 185 млрд руб - 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК)). Как утверждает «Система», Нурисламова провела заседание без аудиопротоколирования, переложила на ответчиков обязанность доказывать отсутствие убытков от реорганизации «Башнефти», а также не дала ответчикам времени на выработку правовой позиции.

Кроме того, по заявлению «Системы», Нурисламова в течении двух недель не направляла апелляционную жалобу ответчиков на определение о принятии обеспечительных мер в суд апелляционной инстанции.

Жалоба до отказа

Жалоба на судью была подана в Высшую квалификационную коллегию судей сегодня в 17.00, еще до того, как Нурисламова отказала «Системе» в проведении судебной финансово-экономической экспертизы результатов реорганизации структуры владения «Башнефти» в 2014 г.

«АФК «Система» будет подавать апелляцию на это решение судьи», - заявил представитель компании Сергей Копытов. Представитель «Системы» в суде заявил, что компания готова оплатить независимую экспертизу. Истцы считают, что «ответчик в очередной раз пытается запутать суд, назначить ненужную судебную финансово-экономическую экспертизу, тем самым затягивая судебный процесс».

При реорганизации в 2014 г., говорится в иске «Роснефти» и «Башнефти», «Башнефть» потеряла право распоряжаться 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания утратила косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), над долей в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности».

В ходатайстве «Системы» указано, что балансовая стоимость акций «Система-инвеста» при реорганизации и составлении разделительного баланса была 25 млрд руб., долг «Системы» перед «Башнефтью» оценивался в 36,9 млрд руб., тогда как 16,8% акций «Башнефти», переданные ей, - в 80,7 млрд руб. По оценке истцов, акции «Система-инвеста» стоили больше - 57,2 млрд руб, что привело к убыткам от реорганизации - 12,3 млрд руб., следует из ходатайства «Системы».