Суд отказал АФК «Система» в независимой экспертизе по делу на 170 млрд рублей

«Роснефть» и «Башнефть» заявили, что экспертиза не требуется М. Стулов / Ведомости

Башкирский Арбитражный суд отказал АФК «Система» и ее дочерней структуре «Система-инвест» в независимой судебной финансово-экономической экспертизе результатов реорганизации структуры владения «Башнефти» в 2014 г., приводят решение судьи два источника в зале суда. Ответчики раздали суду и присутствующим в зале презентации, из которых следует, что реструктуризация собственности в 2014 г., по их мнению, была проведена законно, а удовлетворение требований истцов приведет к незаконному обогащению «Башнефти».

«АФК «Система» будет подавать апелляцию на это решение судьи», - заявил представитель компании Сергей Копытов.

Представитель «Системы» в суде заявил, что компания готова оплатить независимую экспертизу. Истцы считают, что назначать экспертизу нет необходимости, так как специальных познаний для разрешения дела не требуется. Представитель «Роснефти» в суде отметил, что ответчики предлагают суду оценить на соответствие требованиям законности каждый этап реорганизации по отдельности: конвертацию акций, погашение акций, прекращение обязательств по договорам займа. Тем самым они пытаются ввести суд в заблуждение, ведь такие процессы нуждаются в комплексной оценке, передал представитель пресс-службы.

Мотивировочную часть отказа в проведении экспертизы суд не раскрыл.

История иска

«Башнефть» и «Роснефть» пытаются взыскать с АФК «Система» и ее дочки 170,6 млрд руб. за ущерб, который бывший владелец, по мнению истцов, нанес обществу при реорганизации, говорится в иске нефтяных компаний. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

При реорганизации в 2014 г., говорится в иске, «Башнефть» потеряла право распоряжаться 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания утратила косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), над долей в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности». Нарекания также вызвал разделительный баланс при реорганизации «Башнефти» в 2014 г.

Первоначально сумму претензий «Роснефть» и «Башнефть» назвали в начале мая - 106,6 млрд руб. Но через несколько недель уточнили их до 170,6 млрд руб. Акции АФК на этих новостях подешевели практически вдвое.

В хадатайстве «Системы» указано, что балансовая стоимость акций «Система-инвеста» при реорганизации и составлении разделительного баланса была 25 млрд руб., долг «Системы» перед «Башнефтью» оценивался в 36,9 млрд руб., тогда как 16,8% акций «Башнефти», переданные ей, - в 80,7 млрд руб. По оценке истцов, акции «Система-инвеста» стоили больше - 57,2 млрд руб, что привело к убыткам от реорганизации - 12,3 млрд руб., следует из хадатайства «Системы».

АФК «Система» предложила «Роснефти» механизм мирного, внесудебного разрешения спора, говорил представитель «Системы» Сергей Копытов, но подробностей он не приводил.

Президент компании Михаил Шамолин рассказал, что «Система» предложила разрешить спор с «Роснефтью» и «Башнефтью» в досудебном порядке и привлечь третью сторону (независимого аудитора) для повторного анализа действий «Системы» при реструктуризации «Башнефти» в 2014 г. В качестве третьей стороны можно привлечь «любую международную фирму», говорил он. Но кого конкретно предлагает «Система» пригласить для решения спора и в чем механизм разрешения спора, президент компании Михаил Шамолин не раскрыл. По его словам, за три недели с момента первого заседания суда (состоялось 6 июня) никаких экспертиз сделано не было и АФК считает это неправильным.