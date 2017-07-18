Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Бонды «Системы» дешевеют из-за претензий «Роснефти»

Евробонды «Системы» подешевели из-за ареста акций

Технический дефолт холдинга вряд ли обернется кросс-дефолтом

В понедельник АФК «Система» сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 млрд руб. После объявления дефолта заметно подешевели евробонды холдинга (см. врез на стр. 17). По данным Bloomberg, вчера к закрытию торгов их цена снизилась до 90,86% номинала с 96,6% в момент открытия, а доходность возросла с 9 до 12,72%.

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