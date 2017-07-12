Суд рассмотрит иск «Роснефти» к «Системе» после недельного перерыва

Первоначально сумму претензий «Роснефть» и «Башнефть» назвали в начале мая - 106,6 млрд руб. Юлия Ерашова / Ведомости

Арбитражный суд Башкирии сегодня объявил перерыв на неделю - до 19 июля - в рассмотрении иска «Роснефти» к АФК «Система» на 170 млрд руб.

АФК «Система» просила отложить на месяц судебное заседание по иску «Роснефти» для ознакомления с документами, истцы - «Роснефть» и «Башнефть» - были против. Речь идет о представленных нефтяной компанией материалах о недобросовестности действий ответчика при приобретении акций «Башнефти», заявил в суде представитель «Системы».

Сегодня в полдень начался второй день разбирательства по существу иска «Башнефти» и «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд руб.

В ходе заседания ходатайство о привлечении в качестве третьей стороны подал Йозеф Нахманн, адвокат и основатель мюнхенской юрфирмы Nachmann Rechtsanwälte. Свою мотивацию он не раскрыл, но заявил, что раньше работал в «Системе». Аналогичное ходатайство подал сын основного владельца АФК «Системы» Владимира Евтушенкова Феликс, но суд отказал ему в участии в деле в качестве третьей стороны без собственных требований.

АФК «Система» в ходе суда просила приобщить к делу заключение экспертов ВШЭ, которые сомневаются в профессионализме экспертов «Роснефти» и «Башнефти». «Значительная часть привлеченных специалистов - выпускники Финансового университета при правительстве 2013-2015 гг., а один вообще не имеет диплома о высшем образовании, являясь на данный момент студентом этого вуза», - пишет «Система». Истцы представили суду одно экспертное заключение в начале судебного процесса.

Заседание в среду проходило в открытом режиме. Из-за большого количества желающих послушать прения сторон 311 аудиторию суда вновь заменили на актовый зал. Представителей «Роснефти» на подходе к залу сопровождали трое мужчин крепкого сложения в костюмах и черных галстуках. Они несли несколько коробок с материалами дела. За три минуты до заседания представителей АФК «Система» видно не было, но в коридоре были около 10 журналистов, а также две съемочные группы - «России» и местного телеканала.

История иска

«Башнефть» и «Роснефть» пытаются взыскать с АФК «Система» и ее дочки 170,6 млрд руб. за ущерб, который бывший владелец, по мнению истцов, нанес обществу при реорганизации, говорится в иске нефтяных компаний. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

При реорганизации в 2014 г., говорится в иске, «Башнефть» потеряла право распоряжаться 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания утратила косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), над долей в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности». Нарекания также вызвал разделительный баланс при реорганизации «Башенфти» в 2014 г.

Первоначально сумму претензий «Роснефть» и «Башнефть» назвали в начале мая - 106,6 млрд руб. Но через несколько недель уточнили их до 170,6 млрд руб. Акции АФК на этих новостях подешевели практически вдвое.

Судебное разбирательство «Башнефти» и «Роснефти» с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат, уверял главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин во время годового собрания 22 июня: «Дело идет о транспарентном ответственном поведении менеджмента и акционеров».

Через пять дней АФК «Система» получила исполнительный лист, по которому были арестованы 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) на общую сумму 185 млрд руб. Приставы также наложили ограничение на АФК по получению с арестованных акций дивидендов, опрошенные «Ведомостями» юристы тогда говорили, что это крайне нетипичное поведение и суда, и приставов. «Система» пожаловалась генпрокурору Юрию Чайке, прокурору Москвы Владимиру Чурикову, министру юстиции Александру Коновалову и главному судебному приставу России Дмитрию Аристову на незаконные действия судебного пристава, вынесшего нетипичное решение.

Позже «Система» попыталась оспорить постановление об аресте акций в апелляционном суде и попросила суд обязать истцов предоставить встречное обеспечение, однако суд отклонил эти требования.

«Вы понимаете, что без подобных корпоративных споров не обойтись», - успокаивал акционеров на годовом собрании совладелец «Системы» Владимир Евтушенков. «Разум восторжествует, эта страница будет пройдена. Засад и препятствий за десятилетия нашего существования было много. Но, несмотря на это, компания цветет и развивается», — рассказывал он.